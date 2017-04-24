Махачкала, 24 апреля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Граната взорвалась в компьютерном салоне в селе Агвали Цумадинского района. По предварительным данным, один ребенок погиб на месте, 11 — доставлены в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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Граната взорвалась в руках у 12-летнего школьника в помещении компьютерного зала в селе Агвали. Один школьник погиб на месте, еще 11 человек получили травмы. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.

По информации Минздрава Дагестана, информация о количестве пострадавших постоянно обновляется. На место происшествия из Махачкалы вылетел вертолет МЧС с врачами.

Село Агвали — районный центр Цумадинского района, находится в высокогорном Дагестане, в юго-западной ее части.