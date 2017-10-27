Санкт-Петербург, 27 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 14 октября утром у Керенского состоялось частное совещание членов Временного Правительства, на котором начальник штаба Петроградского военного округа генерал Багратуни сообщил имеющиеся у него сведения о подготовке большевиками выступления и предпринимаемые штабом меры борьбы. Все эти меры были одобрены.

Казаки

В противовес организуемому Петроградским Советом Военно-Революционному Комитету, организацию обороны подступов к Петрограду решено возложить на военный комитет при ЦИК Советов, расширив его состав; к делу организации обороны предполагается привлечь политические, военные и профессиональные организации.

Главнокомандующий Петроградским военным округом Полковников в беседе с представителями печати сказал о выступлении большевиков:

«Определенных сведений у нас не имеется, и мы питаемся слухами. Я думаю, что петроградский гарнизон настолько сознательно относится к переживаемым грозным событиям, что найдет в себе благоразумие, чтобы воздержаться от участия в выступлении… Во всяком случае, мы готовы. Будут приняты все меры, чтобы не допустить выступлений… К охране города привлекаются солдаты».

Политическое управление военного министерства сообщило о намерении военного министерства приступить к выводу частей петроградского и близлежащих гарнизонов, на которые будет возложено выполнение оперативных задач по обороне подступов к Петрограду. Главнокомандующий военным округом Полковников заявил о намерении выступить в ближайшие дни в заседании Петроградского Совета с докладом о возможном выводе столичного гарнизона на позиции и участия его в боевых операциях.

«Я постараюсь доказать и докажу, что эти меры должны быть осуществлены без всякой задней мысли, что целью их не является подкоп под Советы, — органы революционной демократии».

В связи с ростом числа продовольственных волнений Временное Правительство поручило министру продовольствия Прокоповичу выступить в одном из ближайших заседаний предпарламента с докладом по продовольственному вопросу, причем правительством намечены два основных тезиса для доклада:

«1) Связь между ростом анархии и обострением продовольственного кризиса, почему без решительной борьбы с анархией и без создания сильной государственной власти как в центре, так и на местах урегулирование продовольственного вопроса не представляется возможным;

2) необходимость привлечь к делу урегулирования продовольственного вопроса торгово-промышленный аппарат, так как стремление игнорировать этот аппарат и заменить его правительственными учреждениями и общественными организациями, не обладающими опытом и знаниями, влечет лишь к увеличению разрухи. Роль правительственных и общественных учреждений должна свестись, главным образом, к контролю над деятельностью торгово-промышленного аппарата».

Очередь за хлебом

Главнокомандующим Северным фронтом генералом Черемисовым, в связи с отданным им приказом о выводе частей петроградского и близлежащих гарнизонов, представители этих частей экстренно вызваны на 15 октября в Псков, в штаб фронта, для ознакомления с обстоятельствами, требующими вывода гарнизона, с отношением армейских организаций к вопросу о выводе и с требованиями, предъявляемыми фронтом тылу в настоящий момент.

Приказ о вызове в Псков представителей гарнизона вызвал движение среди полков и благодаря хорошей технической и живой связи, имевшейся у военного отдела Петроградского Совета с частями гарнизона, в тот же день был сообщен военному отделу, который совместно с президиумом Совета назначил сбор представителей частей гарнизона в Смольном утром 15 октября.

Из Ставки получена телеграмма, сообщающая, что в связи с военной угрозой Петрограду боеспособность армии повысилась, потому «нет оснований отказываться от попыток оживить боевую деятельность».

Вечером Керенский выехал в Ставку, в Могилев.

С 14 октября въезд в Петроград и Москву допускается только по разрешениям комиссаров Временного Правительства на местах и на срок не свыше двух недель.

В Бюро ЦИК обсуждался вопрос о посылке Временным Правительством в Донецкий бассейн особоуполномоченного для водворения порядка. Рязанов от имени фракции большевиков внес предложение: не давать санкции на посылку правительственного комиссара, а послать своего со всеми полномочиями и требовать вывода казаков из Донецкого бассейна. 19-ю голосами против 2-х Бюро нашло необходимым послать комиссара от Временного Правительства и второго от ЦИК; особоуполномоченный правительства должен действовать в контакте с рабочими организациями, органами местного самоуправления и комиссаром ЦИК; ЦИК считает необходимым вывод казаков из Донбасса как фактора, дезорганизующего работу.

На соединенном заседании ЦИК Советов и Исполнительного Комитета Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов выступил ряд делегатов с фронта, огласивших наказы с требованием перехода власти к Советам и немедленного мира.

«Фронт живет лихорадочной мыслью о мире; солдатские массы до того проникнуты желанием мира, что собственные армейские и полковые организации не в состоянии будут удержать их в недалеком будущем на позициях, так как солдатские массы категорически заявляют, что не будут оставаться на фронте, когда наступят холода. Многие части требуют мира какого бы то ни было, даже сепаратного».

На митинг

Председательствовавший Абрам Гоц в ответе заявил делегатам, что он не может поверить, чтобы в русской революционной армии нашлись такие части, которые согласились бы на позорный сепаратный мир.

Докладчик Дан, ссылаясь на постановление предпарламента от 13 октября, указывал, что муссировавшиеся большевиками и взволновавшие рабочие массы Петрограда слухи об эвакуации правительства и переводе Учредительного Собрания в Москву оказались ложными. Теперь, одновременно с наступлением внешнего врага и поднимающей голову реакцией внутри страны, на фабриках и заводах обсуждается вопрос — выступать или не выступать. Находя, что подобное выступление будет гибельным для обороны страны и приведет к контрреволюции и погромам, Дан потребовал от большевиков прямого ответа на вопросы: думают ли большевики выступать, и если думают, то когда, и считают ли они оборону страны главнейшей задачей момента.

Дан огласил резолюцию, считающую выступление в данный момент совершенно недопустимым и призывающую рабочих, солдат и крестьян сохранить полное спокойствие.

Рязанов, в ответном выступлении от фракции большевиков, назвал вопросы Дана прокурорским допросом с пристрастием. Вопрос об обороне, поднятый здесь, большевики ставили еще раньше: Исполнительным Комитетом Петроградского Совета уже принято постановление об образовании Военно-Революционного Комитета, так как большевики убеждены, что пока дело обороны будет находиться в руках коалиционного правительства, оно будет в том же жалком состоянии, как и теперь. Иллюстрируя рядом фактов контрреволюционность политики Вр. Правительства, Рязанов сказал:

«Если у вас нет решимости сказать этому правительству: прочь, ты находишься в руках буржуазии, — то у вас не может быть оснований говорить серьезно, что вы хотите оборонять страну, революцию, Петроград».

На вопрос Дана, готовят ли большевики выступление, Рязанов ответил, что выступление готовят не большевики: выступление подготовляется той политикой, которая в течение семи месяцев революции сделала столько для буржуазии и ничего не сделала для масс.

«Восстание подготовляют те, кто создает в массах настроение отчаяния и индиферентизма. Мы не знаем дня и часа для выступления, но мы говорим народным массам: готовьтесь к решительной борьбе за землю и мир, за хлеб и свободу. Если в результате этой политики правительства рабочие и крестьянские массы восстанут, то мы будем в первых рядах восставших».

Рязанов предложил резолюцию, принятую 9 октября Петроградским Советом — меньшевик Богданов из ответа Рязанова сделал вывод, что большевики готовят вооруженное восстание и будут во главе восставших; но он полагает, что в данный момент на улицу выйдут не массы, а отдельные кучки, к которым присоединятся контрреволюционеры, — в городе носятся упорные слухи, что формируется какая-то белая гвардия, организуемая монархистами, что готовятся террористические акты. Всякая попытка к выступлению будет задавлена тем самым правительством, против которого восстание готовится. Богданов от имени меньшевиков присоединился к резолюции Дана, несмотря на ее бледность, объясняемую желанием, чтобы под ней подписались и большевики.

Мартов согласен с Рязановым, что политика правительства и оборона страны несовместимы, но думает, что не время перестраивать власть, когда немцы так близко.

«Рязанов прав, когда он говорит, что почва для восстания подготавливается правительством. Но дело в том, что и политические партии — факторы истории; всякая политическая партия должна поставить вопрос о своей роли в этой подготовке почвы. Сейчас период застоя революции, и в этот момент революционная партия не исполнит своего долга, если не будет бороться против факторов, толкающих на выступление».

Мартов заявил, что выступление в настоящий момент является авантюрой, почему фракция меньшевиков-интернационалистов, несогласная с резолюцией Дана в оценке момента, все же будет голосовать за нее, чтобы показать, что она к гражданской войне не зовет.

Резолюция Дана принята голосами меньшевиков, меньшевиков-интернационалистов, правых и левых эсеров и Бунда; народные социалисты голосовали против, считая ее недостаточно яркой и определенной. К резолюции принято добавление, что ЦИК считает недопустимым выступление не только в Петрограде, но и по всей России.

Митинг на Лубянской площади

Избранный на Северном областном съезде Советов Областной комитет приступил к работам. Выделено бюро в составе 4 большевиков (в том числе председатель) и 3 эсеров.

В газете «Рабочий Путь» напечатана передовая статья: «Что нас ждет?», доказывающая намерение буржуазии и правительства «усмирить» Петроград путем сдачи его немцам и сорвать Учредительное Собрание, и призывающая отдать

«Все силы на борьбу для окончательной победы над предателями и изменниками революции… Петроградский пролетариат и гарнизон! Судьба революции — в ваших руках».

В «Известиях ЦИК Советов» напечатана передовая статья «На волоске», призывающая закончить революцию и приступить к созидательной работе.

«Вместо политики вечных «кризисов власти» надо поставить политику достижения реальных государственных задач. Революция состоит из двух актов: разрушение старого и созидание нового строя жизни. Первый акт тянулся достаточно долго. Теперь пора приступить ко второму, и его надо провести как можно скорее, ибо один великий революционер говорил: «Поспешим, друзья мои, закончить революцию: кто делает революцию слишком долго, тот не пользуется ее плодами».

Газета «Новая Русь» требует от предпарламента, чтобы он помог заменить Керенского Корниловым, угрожая, что в противном случае это сделают Московское совещание общественных деятелей, казаки или какая-нибудь инициативная группа.

В Петрограде общее собрание завода «Новый Лесснер» выделило 40 тыс. руб. на поддержку революции (из них —10 тыс. руб. Петроградскому Совету, 10 — петроградскому гарнизону, 10 — бюро землячеств и 10 — партиям, пропорционально их представительству в местном комитете), причем собранием вынесено принципиальное решение, что оно дает деньги только интернационалистам, но не оборонцам.

В Минске при перевыборах Исполкома Совета в президиум избраны исключительно большевики; меньшевики и эсеры в выборах не участвовали.

Лефортовским и Пресненским районами союза рабочей молодежи в Москве опубликовано воззвание «К демонстрации 15 октября» против войны.

Против съезда Советов высказались: чрезвычайная конференция Советов депутатов Ферганской области, отказавшаяся выбирать делегатов на съезд, и Тифлисский Совет, постановивший ходатайствовать перед ЦИК об отсрочке съезда до 20 ноября, но выбравший делегатов на тот случай, если съезд не будет отложен. Совещание представителей войсковых организаций при военном министерстве всякого рода съезды до Учредительного Собрания также считает нежелательными.

Началась забастовка служащих Амурского флота.

Забастовка чернорабочих Финляндской сети железных дорог, начавшаяся в тот же день с утра, продолжалась всего 2 часа; требования рабочих удовлетворены.

Железные дороги

Телеграмма из Спасска, Тамбовской губернии, сообщает, что весь уезд охвачен крестьянским восстанием: разгромлены и сожжены ряд имений, идет массовая рубка леса.

Указом Временного Правительства от того же дня Летичевский, Проскуровский и Новоушицкий уезды Подольской губернии, охваченные крестьянскими восстаниями, объявлены на военном положении.

Украинская рада в Севастополе решила требовать украинизации судов Черноморского флота, имеющих в команде большинство украинцев.

Проходившее в тот же день в Киеве совещание под председательством генерального секретаря финансов признало необходимым расширить функций секретариата финансов и присвоить ему все функции министерства финансов (право установления налогов, составление общеукраинской сметы, распоряжение главным казначейством Украины и т. д.).

Соединенное заседание Исполнительного Комитета Екатеринодарского Совета при участии Кубанского Областного Совета Крестьян и Казачьих Депутатов, областного бюро Совета и областных комитетов партий большевиков, меньшевиков и эсеров, вынесло резолюцию, выражающую протест против постановления войсковой рады о выделении Кубани в самостоятельную республику и лишении гражданских прав неказачьего населения.

«Рада, не выражая воли всего населения области, не может создавать проектов гражданского управления, обязательных для всего населения».

В Варшаве состоялось открытие нового Совета регентства Польского королевства.

В Москве, по возвращении из Петрограда участвовавших на пленуме ЦК РСДРП (б) представителей Московского областного бюро, состоялось заседание его узкого состава, которое целиком присоединилось к резолюции ЦК и постановило приступить к организации вооруженного восстания для захвата власти.

«Считая желательным и в высшей степени необходимым общее выступление, Областное бюро предлагает местным организациям связать начало своего выступления с выступлением в центрах. Но вместе с тем оно рекомендует им отныне все назревающие на местах конфликты (о выводе войск, разоружении гарнизонов и т. п.) разрешать не компромиссным путем, как это стремились сделать до сих пор, не останавливаться перед конфликтом с представителем центральной власти в тех, однако, случаях, когда такой открытый конфликт не грозит перейти в кровавое столкновение, допустимое лишь в условиях и интересах общего выступления.

В тех местах области, где власть фактически принадлежит уже Советам, но юридически еще не оформлена, как таковая, Областное бюро рекомендует местным организациям повести кампанию за провозглашение власти Совета единственною властью данного места, — опять-таки если это не грозит там кровавым столкновением, допустимым лишь в условиях общего выступления».

Там же принято постановление о создании снабженного диктаторскими полномочиями партийного боевого центра для руководства работой большевиков, входящих в боевой центр Московского Совета, и для объединения всей работы в области в момент выступления.

Революционные солдаты у Моссовета

Вызваны по телеграфу представители организаций области, часть членов Областного бюро направлена в объезд для инструктирования мест и получения сведений военно-технического характера; составлены условные телеграммы о начале выступления.

В городе Валке (Лифляндня) открылась чрезвычайная конференция большевиков Латвии. До открытия конференции, по сообщению Антонова-Овсеенко о положении в Петрограде, организован подпольный военно-революционный комитет 12-й армии.

На конференции, по докладу о текущем моменте и задачах партии единогласно принята резолюция, констатирующая отсутствие у революционных масс доверия к контрреволюционному империалистическому Временному Правительству, утрату массами надежды на мирный исход революции и стихийный их переход на путь вооруженной борьбы (расширяющееся аграрное движение, стихийные выступления рабочих в городах, смена настроений фронтовиков и т. д.).

Указав, что пролетариат Латвии в борьбе за власть может победить только рука об руку с революционными рабочими всей России, конференция от имени пролетариата Латвии заявляет о готовности всеми силами и средствами способствовать переходу всей государственной власти к Советам и помочь Петроградскому и Московскому Советам достигнуть победы в борьбе с коалицией.