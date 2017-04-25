Киев, 25 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Дорожная инфраструктура Украины продолжает давать сбои. За ситуацией в украинской транспортной инфраструктуре следит Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Поскольку дорожный ремонт на Украине остается за пределами интересов Киева (за исключением дорог, по которым пойдет вывоз сельхозпродукции), население ищет способы привлечения внимания властей к этой проблеме. И здесь, как показал опыт жителей Житомирской области, может оказаться полезным само наличие привилегированных автотрасс. Блокировав движение на трассе, ведущей к будущему зерновому терминалу, жители села Бабурка обратили внимание властей на бедственное состояние дорог в родном селе.

Строительство и ремонт дорог на Украине уже некоторое время мигрирует из технической области в политическую. По мнению директора аналитического центра «Политика» Николая Давидюка, приложение усилий в дорожном секторе может принести тем, кто этим займется, крупный политический капитал. Если это так, то, возможно, впереди Украину ожидает медийное сражение за звание лучшего друга украинских дорожников.

Железные дороги Украины страдают от нехватки локомотивов. Уже в начале апреля срывались поставки в металлургической отрасли, а к середине месяца к ним присоединились зерновики. Более того, в отношении зерновых грузов при определенных условиях есть риск повторения ситуации 2016 года, когда вагоны простаивали по трое суток, а на участках, где должны работать по 5 локомотивов, работал один.

Продолжают развиваться планы по приватизации портов Украины. По предположению информационного портала «Капитал», Херсонский МТП готовят под приватизацию конкретному инвестору — Алексею Вадатурскому (концерн «Ниболон», один из крупнейших экспортёров зерна). В качестве доказательства портал «Капитал» приводят тот факт, что за прошлый год руководство порта потеряло большую часть контрактов. Это ухудшает экономические показатели и, следовательно, снижает стоимость объекта к вящей выгоде потенциального приватизатора.

Подробности читайте в обзоре: Кто построит нам дороги, выиграет следующие выборы: обзор инфраструктуры

Читайте другие статьи Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM по экономическим и политическим вопросам Украины