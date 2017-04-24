Москва, 24 апреля, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Хакерскими атаками на информационные системы иностранных государств Российская Федерация не занимается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра обороны Дании Клауса Йорта Фредериксена.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«В данном случае, конечно, интересно понять, что такое Россия, — заявил представитель Кремля. — Россия — это страна, и Россия не занимается хакерскими атаками».

По его словам, власти РФ хотели бы узнать, что послужило основанием для подобных заявлений со стороны министра обороны Дании.

23 апреля датская национальная ежедневная газета Berlingske со ссылкой на министра обороны страны Клауса Йорта Фредериксена сообщила, что «российским хакерам» якобы удалось совершить успешную попытку кражи данных сотрудников Минобороны Дании в период с марта 2015 по октябрь 2016 г.

«Российским хакерам, связанным с путинским режимом, удалось проникнуть в электронную почту сотрудников министерства обороны», — заявил тогда Фредериксен.

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