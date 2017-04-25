Москва, 25 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум. В конце 1937 года Китай оказался в крайне тяжелом положении, о чем сообщал в своем заявлении китайский министр иностранных дел Ван Чунхой временному поверенному в делах СССР в Китае. Имея решимость, но не имея ресурсов для сопротивления японской агрессии, Китай взывал о помощи. Главным аргументом для СССР являлось понимание того, что, в случае успеха японской агрессии, Токио использует Китай для подготовки нападения на советский Дальний Восток. Китайский лидер Чан Кайши прямо запросил у Советского Союза помощь для сопротивления японским захватчикам — вооружения, автотранспорта, артиллерии и других технических средств. Также Китай нуждался в советских технических специалистах.

Иван Шилов ИА REGNUM Чан Кайши

Москва находилась в сложной дипломатической ситуации. Пакт о ненападении, который требовалось подписать с Японией, мог быть воспринят Китаем как недружественный. Советским дипломатам приходилось решать сложнейшие задачи. Но, несмотря на это, уже в первой половине 1938 г. СССР предоставил Китаю кредиты на льготных условиях на сумму 100 миллионов долларов, а также в Китай было направлено большое число боевой техники и снарядов. Всего с октября 1937 по октябрь 1939 г. Советский Союз поставил Китаю 985 самолетов, более 1300 артиллерийских орудий, свыше 14 тыс. пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение.

История решения задачи, связанной с ситуацией «дальневосточного треугольника» перед Второй мировой войной, может служить неким аналогом нынешнего момента, позволяя на опыте прошлого привести пример обеспечения безопасности собственной страны в сочетании с коллективными усилиями всех региональных, или даже планетарных игроков.

Подробности о коллизии предвоенного «дальневосточного треугольника» вы можете узнать из статьи: Сталин призывал Чан Кайши не складывать оружие

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