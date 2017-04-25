Вашингтон, 25 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. «Симпсоны» — это мультфильм о простецких американцах, населяющих захолустный (но с ядерной электростанцией) городишко, и об одной ничем не выделяющейся семье из этого города. Но по мировой популярности этот сериал оставил далеко позади многие яркие и красочные боевики. С одой стороны, «Симпсоны» — «гимн простодушию» обычной американской семьи, сталкивающейся с простыми и не очень простыми проблемами. Неунывающие, энергичные, готовые найти выход из любой ситуации, Симпсоны, даже со своим юмором «на грани фола», покоряют сердца телезрителей всего мира. Пожалуй, их незлобивый и не лишенный остроумия шарм заслуживает звания одного из самых эффективных методов продвижения американских ценностей, как их представляют себе простые люди, на планете.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Семья Симпсонов

С другой стороны, само производство мультсериалов, начавшись как рассказ о непростой жизни простых людей, на этом не остановилось. За непритязательными Симпсонами последовали сериалы откровенно циничные, злобные или человеконенавистнические поделки вроде одиозных «Счастливых лесных друзей». А сами «Симпсоны» стали своего рода локомотивом, постепенно и с юморком снимающим замки с запретных тем.

Так или иначе, сериал «Симпсоны» стал крупным явлением в массовой культуре, прославившим его создателей и ставшим местом встречи менталитета усредненного обывателя, по большей части юного, с героями и звездами ХХ века. Похоже, что вместе с ХХ веком кончилось и время «Симпсонов», а на смену им пришли другие шутки. Гораздо более мрачные.

Подробности о судьбах и оценках знаменитого мультсериала читайте в статье: Великая американская самокритика, изменившая мир

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