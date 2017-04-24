Каракас, 25 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Франсиско Миранда — венесуэльский революционер и национальный герой, руководитель борьбы за независимость испанских колоний Южной Америки, — происходил из провинциальной семьи, глава которой хотел вывести потомство «в люди». О судьбе этого выдающегося человека рассказывает редактор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Франсиско Миранда

Приобретя себе за деньги капитанское звание, дававшее титул дворянина, отец Миранды был все же не так богат, чтобы испанская элита того времени признала его одним из своих. Но повлиять на судьбу своего сына он мог, и вот уже Франсиско оказался на испанской службе. Вообще это было частым явлением того времени: дети богатых семей из колоний отправлялись в метрополию, там поступали на службу и, если везло, были приняты ко двору, а если удача улыбалась не так широко, то подкупали главного летописца, и тот вносил некоторые изменения в их родословную. Вот и в роду Миранды вдруг обнаружились аристократы, а сам Миранда поступил на военную службу в звании капитана пехоты. Вскоре ему представилась возможность проявить свой военный талант.

А еще через некоторое время он встретил британца Тэрнбулла, поверенного в секретных сделках английского короля и элиты. Новый знакомый дал понять, что определенного рода перемены в испанских колониях могут быть на руку его стране. И Миранда скоро принял участие в войне за независимость — но не у себя на родине, а в США. Отправившись в составе испанских войск на помощь Вашингтону, Миранда уже там приступил к оформлению замысла по освобождению собственной земли от колониального владычества.

Эта борьба заняла у него 36 лет, сделала его предтечей Боливара и фаворитом Екатерины II, отняла силы на переговоры и интриги, подняла на гребень восстания в родной стране. Свой путь Миранда завершил в испанской тюрьме, где и умер в 66 лет, прожив полную страсти и авантюр жизнь и став героем родной страны.

Про жизнь Франсиско Миранды читайте в статье: Как элиты «за нас все решали». И как они всё решили «за них»

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