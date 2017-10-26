Санкт-Петербург, 26 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 13 октября при обсуждении доклада вернувшегося из поездки по югу министра продовольствия Прокоповича Временное правительство перешло к вопросу об анархии и твердой власти. Мнения разделились почти поровну. Прокопович полагал, что с проявлением твердой власти в центре и на местах дольше медлить нельзя, и что анархия, вызываемая отнюдь не недостатком жизненных продуктов, а отсутствием правильного обмена, обесценением денег и т. д., должна быть подавлена.

Революционные солдаты на балконе городской ратуши

Керенский, поддержанный военным министром Верховским и другими, развивал точку зрения, что Временное правительство, которое обвиняют в бессилии власти, все-таки должно управлять страной, по крайней мере, до Учредительного собрания, без физического принуждения, могущего совершенно подорвать его нравственный авторитет в глазах сознательных масс; Временное правительство не остановится ни перед какими мерами для того, чтобы подавить беспорядки или вооруженные выступления, угрожающие стране гражданской войной, как это было во время восстания Корнилова и выступления большевиков; для борьбы же с анархией, порождаемой экономической разрухой, необходимы хотя и весьма быстрые, но законодательные меры, проводимые с санкции предпарламента.

Министры-кадеты и морской министр возражали, что предпарламент только что начал существовать, а анархия давно господствует в стране и требует такой же энергичной и неотложной расправы, какой потребуют большевики, если они решатся вызвать кровавое столкновение в столице. После обсуждения вопроса об организуемом Петроградским Советом Военно-Революционном Комитете, которым, по сведениям Временного правительства, большевики собираются воспользоваться для обострения своей борьбы с Временным правительством и предпарламентом, и доклада главнокомандующего Петроградским военным округом о том, как прошел день в казармах и рабочих кварталах, решено принять ряд мер к охране столицы и предупреждению выступления большевиков.

В случае, если выступление все-таки состоится, то подавить его, не останавливаясь ни перед какими мерами, вплоть до применения вооруженной силы, действуя в данном случае в полном контакте с ЦИК. Вместе с тем министерству торговли и промышленности, экономическому комитету и министерству финансов поручено разработать экономическую программу Временного правительства.

В связи с создавшимся положением предполагавшаяся поездка Керенского на фронт отложена. Решено обратиться от имени Временного правительства к населению с сообщением об эвакуации Петрограда и о намерении правительства оставаться в нем до последнего момента, пока столице не будет угрожать непосредственная военная опасность.

В дополнение к изданному по постановлению Временного правительства приказу, ограничивающему въезд солдат в Петроград, политическим отделом военного министерства в спешном порядке разрабатываются правила, ограничивающие въезд военнослужащих в Москву.

В секретном письме военному министру Верховскому заместитель министра-председателя Коновалов пишет:

«Предполагая осуществить в ближайшем будущем эвакуацию города Петрограда, Временное правительство поручило мне просить вас принять зависящие меры к скорейшему внесению на его усмотрение помянутых выше правил».

Эвакуация

Товарищи министра юстиции решили коллективно подать в отставку ввиду расхождения их в оценке «дела 3—5 июля» с самим министром юстиции Малянтовичем и произведенного последним, без их ведома и согласия, освобождения под залог ряда арестованных по этому делу, что они считают неправильным. Керенский, узнав о конфликте, вызвал Малянтовича и указал на неправильность его действий.

Министр юстиции, по ходатайству родственников, сделал распоряжение освободить из тюрьмы под залог в 3000 руб. руководителя «Союза русского народа» Дубровина и князя Андроникова. Ходатайство Раскольникова об освобождении арестованного по «делу 3—5 июля» Рошаля отклонено.

По сообщению газеты «Голос солдата» (орган ЦИК Советов) на частном совещании представителей ЦИК в предпарламенте обсуждался вопрос о готовящемся, по слухам, большевиками вооруженном выступлении. Решено созвать на 14 октября соединенное заседание ЦИК Советов с ПК ВСКД, чтобы

«категорически предложить большевикам высказаться, насколько это отвечает действительности. В этом же совещании большинством указывалось, что в случае выступления большевиков оно должно быть ликвидировано всеми имеющимися у Временного правительства и ЦИК мерами»

В предпарламенте — продолжение прений по вопросу об обороне страны и вопросу об эвакуации Петрограда. Представители всероссийского крестьянского союза, еврейской народной группы и казачества высказываются за продолжение войны под лозунгом обороны страны. Выступающий от казаков высказался за передачу всей земли трудовому народу, «но не через земельные комитеты»; опроверг распространяющиеся сведения о намерении Дона отмежеваться от России; заявил, что казачество согласно кормить армию, «но только действующую, а не митингующую», и требовал введения в армии дисциплины принудительными мерами.

Собрание перешло к вопросу об эвакуации Петрограда, ранее обсуждавшемуся в закрытых заседаниях комиссии предпарламента по обороне. С внеочередным заявлением об эвакуации Петрограда выступили Керенский и Кишкин. Керенский начал свою речь с опровержения попавших в печать и волнующих широкие круги населения слухов о намерении Временного правительства бежать из Петрограда в Москву. После событий на островах Эзель и Даго правительство в секретном заседании обсуждало вопрос, как развитие этих событий может отразиться на положении вещей в столице, но против желания правительства сведения попали в печать в искаженном виде.

«Временное правительство никогда и не обсуждало вопроса о возможности сдачи Петрограда врагу; в случае необходимости, правительство покинет Петроград цоследним для сохранения единства управления и, во всяком случае, только в связи с тем, где в это время будет находиться Учредительное собрание. Указывая, однако, на возможность военных осложнений весною, правительство считает необходимым проводить в жизнь план постепенной эвакуации из Петрограда тех учреждений, которые не связаны тесно с функциями управления.

Поэтому Временное правительство предполагает подготовить на случай надобности в Москве достаточно помещений и удобные условия работы Учредительного собрания и центральных органов власти»

Керенский добавил, что с того времени, как Временное правительство обсуждало этот вопрос и решило внести его в предпарламент, обстановка изменилась в лучшую сторону, и правительство не настаивает на срочности этого вопроса. Керенский подчеркнул, что производимая разгрузка Петрограда от предприятий и населения вызвана трудностью снабжения столицы и всего Северного района продовольствием, топливом, сырьем и т. д. при настоящем положении транспорта и находится вне всякой зависимости от приближения или удаления фронтов.

Броневик. Петроград

Кишкин, дополняя Керенского, указал, что разгрузка Петрограда проходит чрезвычайно слабо, потому нужна общественная помощь и поддержка в этом деле. По вопросу об эвакуации он заявил, что в Москве уже создан под председательством московского городского головы комитет, взявший на учет все пригодные помещения; необходимо сейчас же начать перевод туда части каждого ведомства, вокруг которой группировалась бы дальнейшая эвакуация тех частей министерств, без которых не смогут существовать Временное правительство и Учредительное собрание. Остальные части ведомств будут размещены вне Москвы.

Кутлер — от торгово-промышленной группы — заявил о необходимости обороны, а не эвакуации Петрограда, так как подтверждение слухов об эвакуации грозит опасностью спокойствию в городе; кроме того, нет перевозочных средств, да и государственное казначейство не в состоянии сейчас дать промышленности требующиеся для эвакуации громадные суммы.

Никитский — от фракции меньшевиков-интернационалистов — заявил, что они ничего не имеют против разгрузки Петрограда и предварительных мер по эвакуации, но отмечают в речи Кишкина, наряду с заботами об обеспечении эвакуируемых служащих и рабочих правительственных учреждений и предприятий, отсутствие подобных забот о рабочих эвакуируемых частных предприятий и выдвигают вопрос об оказании им помощи.

Керенский в ответном выступлении обещал, что Временное правительство в одном из заседаний изложит свои предположения по вопросу об обеспечении того рабочего населения, интересы которого будут затронуты эвакуацией. Коснувшись вопроса об ожидающемся выступлении большевиков, Керенский заявил:

«Здесь говорится, что в настоящее время население волнуется вопросом о съезде 20 октября. Я должен заявить, что Временное правительство в курсе всех предположений и полагает, что никаких оснований для паники не должно быть: всякая попытка, если бы она была, противопоставить воле большинства и правительства насилие меньшинства встретит достаточное противодействие».

По вопросу об эвакуации предпарламентом принята (против — 1 человек) предложенная от имени комиссии по обороне формула перехода, констатирующая, что

«Временное правительство заявило о своей готовности защищать Петроград до последней возможности и оставаться в нем, пока столице не угрожает непосредственной военной опасности. Не только Временное правительство остается в Петрограде, но и Учредительное собрание предполагается созвать в Петрограде, почему предпарламент, вполне соглашаясь с мнением правительства, предлагает ему срочно обратиться с соответствующим воззванием к населению».

На заседании солдатской секции Петроградского Совета был поставлен вопрос о Военно-Революционном Комитете. Большинством 283 против 1 при 23 воздержавшихся проект его организации был принят.

Автобронедивизион Военно-революционного комитета

Выступавший с внеочередным заявлением от Центрбалта делегат подробно остановился на революционной деятельности Балтийского флота с первых дней революции, на расхождении между флотом и Временным правительством, «превратившемся в целую пропасть», и на революционных достижениях. Балтийский флот отказался исполнять какие бы то ни было распоряжения Временного правительства и добился осуществления контроля над оперативными действиями флота; Временное правительство бессильно осуществлять свои распоряжения в Финляндии помимо Областного Комитета армии, флота и рабочих Финляндии, так как сила на стороне последнего; присланные в Гельсингфорс на усмирение большевиков две казачьих дивизии распропагандированы и стали сами большевиками и левыми эсерами.

Резкое заявление Финляндского Областного Комитета о принятии им вызова, в ответ на распоряжение военного министра об аресте комиссара Финляндского Областного Комитета, задержавшего переправляемые за границу грузы, вызвало приезд делегации, которая заявила, что посылка грузов явилась простым недоразумением, и пыталась выручить задержанные грузы; но так как флот сам нуждается в этих грузах, особенно в продовольствии, которого Временное правительство флоту не дает, то грузы были переправлены в Кронштадт. В заключение делегат при бурных овациях заявил:

«Здесь говорят о необходимости вывести Петроградский гарнизон для защиты подступов к Петрограду, и в частности Ревеля. Не верьте. Ревель мы защитим сами. Оставайтесь здесь и защищайте интересы революции, ибо у нас есть сведения, что в Петроград направляются 4 ударных батальона, которым, по нашему мнению, более подходящее место на фронте. Когда нам понадобится ваша поддержка, мы скажем вам сами, и я уверен, что вы нас поддержите».

Постановлено призвать все воинские организации бойкотировать буржуазную желтую прессу; большинством против 3 при 23 воздержавшихся вынесен протест против линии поведения органов ЦИК — «Голос солдата» и «Известия ЦИК».

Опубликовано объявление о создании Отдела рабочей гвардии при Исполкоме Петроградского Совета и организации временного секретариата для ведения работы по организации рабочей гвардии в районах и для созыва общегородской конференции, которая должна рассмотреть устав и установить организационные связи разрозненной деятельности отдельных районов и групп.

На съезде Советов Северной области заслушан доклад о земельном вопросе. В итоге принято обращение к крестьянскому населению, в котором съезд, отмечая, что за 7 месяцев революции крестьянство ничего не дождалось («правительства революции сменялись одно за другим, но не менялась их борьба с крестьянством») и в отчаянии теперь поднимается для мести и разрушения, — призывает крестьянство от пути погромов помещичьих усадеб перейти к организации для планомерной борьбы за переход всех земель в ведение земельных комитетов.

«Крестьянство должно знать, что его сыны в окопах, в казармах и на судах флота, что рабочие фабрик и заводов — на его стороне, и близки дни решительного боя, когда революционные рабочие, солдаты и матросы восстанут для борьбы за землю, за волю, за справедливый мир. Они установят рабоче-крестьянскую власть Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов».

Крестьянская семья

По докладу о II съезде Советов принято воззвание, «опровергающее клевету буржуазии, Временного правительства и соглашателей», будто он сорвет Учредительное собрание; предлагающее переизбрать все организации, высказывающиеся против съезда, как нарушающие постановление I съезда Советов и превышающие свои полномочия, опрокинуть все препятствия и через голову вышестоящих комитетов обеспечить представительство на съезде в назначенный срок — 20 октября.

Постановлено организовать Северный областной комитет, который обеспечил бы созыв Всероссийского съезда Советов и сплотил вокруг себя все Советы области. В состав областного комитета избрано 17 чел. — 11 большевиков и 6 левых эсеров.

На заводах и в воинских частях Петрограда 13 октября принимались резолюции, приветствующие Северный областной съезд Советов и обещающие поддержку в достижении поставленной им цели — захвата власти Советами.

В приветственном выступлении на съезде представитель латышских стрелков и латышского Совета заявил, что латыши с первого дня революции выдвинули лозунг: «Вся власть Советам», и теперь, когда революционный Петроград собирается провести его в жизнь, латышские стрелки в количестве 40 тысяч штыков готовы оказать полную поддержку. Затем представители Обуховского завода констатировали, что завод, бывший ранее оборонческим, теперь всецело стал на точку зрения большевиков.

В заключительной речи съезда в качестве ближайшей задачи поставлена борьба с всякого рода коалицией и поддерживающими ее меньшевиками и эсерами.

В связи с резко упавшим привозом хлеба (при ежедневной потребности в 48 тыс. пуд., 11 октября прибыло хлеба в зерне 18 тыс. пуд., 12-го — 12 тыс. пуд., 13-го — едва 4 тыс. пуд.; муки прибывало в среднем по 15 тыс. пуд. ежедневно), Петроградская городская дума поручила городскому голове обратиться к населению города с воззванием, разъясняющим угрожающее положение продовольственного дела и призывающим к спокойствию. Назначено специальное заседание думы для обсуждения продовольственного вопроса.

Телеграфируют об аграрных волнениях, сопровождающихся рубкой лесов, захватом имений и т. д. из Черниговской. Пензенской, Нижегородской губерний. Нижегородский губернский комиссар Временного правительства, совместно с представителями Совета, крестьянского отдела, губернского земельного комитета, партии эсеров, по телеграфу ходатайтвует о передаче всех земель комитетам ради спасения культурных хозяйств и успокоения населения.

85-й пехотный запасной полк вынес резолюцию с требованием «начать активные действия для захвата власти пролетариатом и беднейшим крестьянством» и с рядом других большевистских требований. Аналогичные требования выдвигались и на других собраниях военных частей в Петербурге. В Москве звучали лозунги за создание Красной гвардии, перевыборы меньшевиков и эсеров в Совете солдатских депутатов.

В газетах «Рабочий путь» и «Социал-демократ» было опубликовано несколько десятков резолюций и приветствий рабочих и солдатских Советов с требованием перехода власти к Советам.

В «Известиях ЦИК» опубликованы итоги армейского съезда воинских частей, расположенных в Финляндии: вынесено недоверие старому армейскому комитету (оборонческому), не выражавшему мнения масс; то же по отношению к издаваемой комитетом газете; избран новый комитет в составе 24 большевиков, 12 левых эсеров, 11 правых эсеров, 7 беспартийных и 6 меньшевиков; по текущему моменту принята большевистская резолюция.

Войска в Финляндии

Ташкентский Совет, ввиду ряда случаев нарушения генеральным комиссаром Временного правительства соглашения с Исполкомом Совета о передвижении и расформировании частей гарнизона, предложил всем полковым, ротным и командным комитетам исполнять только те приказы, в принятии которых участвовал поедставитель Исполкома.

В Баку местный оборонческий Совет вышел в отставку, избран новый.

В Екатеринбурге открылся окружной съезд Советов Урала; представлено 56 Советов с 294 тысячами человек; из 120 делегатов — 86 большевиков, 26 эсеров.

Большевики и левые эсеры после продолжавшейся два дня борьбы окончательно порвали с открывшимся 11 октября в Иркутске съездом Советов Восточной Сибири, на котором большинство находилось в руках блока правых эсеров, кулачества и меньшевиков, и начали подготовку к назначенному на 16 октября I Общесибирскому съезду Советов.

В Москве на совещании общественных деятелей 13 октября выступали генералы Брусилов и Рузский. Оба генерала указывали на разруху в армии и необходимость проведения в жизнь мер, выработанных Ставкою для поднятия боеспособности армии. Брусилов в качестве программы действия выдвинул организацию сил тех, кто желает «порядка»:

»Когда вы будете организованы и сильны, все будут уважать и бояться, и придет тот порядок, которого мы так жаждем».

По вопросу об Учредительном собрании совещание высказалось за необходимость поддерживать группы, «стоящие на общенациональной государственной платформе», и за желательность соединения с группами народных социалистов и «Единства» (Плеханова) в случае присоединения их к идее национального единства и сотрудничества.

В резолюции по вопросу о войне и мире совещание заявило, что, несмотря на торжество немецкого флота на Балтийском море и определенную угрозу Петрограду,

«общественное сознание исключает всякую мысль об измене общему делу союзников и о сепаратном мире. Совещание непоколебимо верит, что русский народ найдет в себе достаточно сил, чтобы довести войну до такого мира, который отвечал бы интересам, чести и достоинству России».

По военным вопросам принята резолюция, требующая упразднения в армии всякой политической пропаганды и провозглашения армии, стоящей вне партий и партийных влияний. Необходимо ограничить комитеты, восстановить дисциплину и пр.

Союзом молодежи при Московском Комитете РСДРП (б.) и Союзом рабочей молодежи «III Интернационал» опубликовано обращение «к рабочей молодежи», призывающее всю рабочую молодежь к участию в назначенной на 15 октября демонстрации протеста против войны. В этот же день в Москве вышел первый номер журнала «Интернационал молодежи».