Калуга, 24 апреля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городской думы Максим Платов 24 апреля провели встречу с жителями домов №25а и №25е по улице Кирова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов на встрече с горожанами.

«Сегодня мы продолжили встречи с жителями для того чтобы выяснить, на что необходимо обратить внимание при выполнении работ по благоустройству, — сказал Александр Иванов. — Эти дворы давно нуждаются в ремонте и поэтому были включены в программу асфальтирования. Мы ожидаем поступления средств из федерального бюджета, после чего начнутся работы. Конечно же, мы постараемся учесть все замечания и предложения жителей».

Помимо ремонта асфальтового полотна, жители дома по улице Кирова, 25а обеспокоены состоянием коммунальных сетей и придомовой территории. «Вода, которая скапливается в ямах возле дома, затекает под фундамент. Поэтому мы с нетерпением ждем асфальтирования. Кроме того в подвале вода, есть проблемы с канализацией, над подъездом осыпается кирпич, что представляет серьёзную угрозу. Леерные ограждения погнулись и смотрятся не эстетично. Кроме того, двор заполнен чужими машинами. Бывает, что свои машины жильцам поставить негде. Надеемся, что в этом году наш дом и двор приведут в порядок», — заявила жительница дома Надежда Воронцова.

«Помимо вопросов благоустройства, жителей беспокоит ряд проблем, которые находятся в компетенции управляющей компании, — отметил Александр Иванов. — Мы потребуем от управляющей компании, чтобы все высказанные замечания жителей не остались без внимания и были устранены. При проведении работ по благоустройству леерные ограждения будут заменены, а что касается парковки во дворе, то необходимо провести комплекс организационных действий по наведению порядка».