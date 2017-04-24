Вашингтон, 24 апреля, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Бортинженер Международной космической станции, американка Пегги Уитсон побила предыдущий рекорд астронавтов NASA по суммарной длительности полётов, проведя на орбите более 534 дней. Сообщение о рекорде опубликовано на странице МКС в соцсети Twitter.

Nasa.gov Пегги Уитсон

Рекорд Уитсон был установлен 24 апреля, в 8:27 мск. До этого момента рекордсменом считался астронавт NASA Джефф Уильямс, совершивший три длительных экспедиции на МКС.

Отмечается также, что с установлением рекорда Уитсон поздравит президент США Дональд Трамп. Сеанс связи со станцией намечен на 17:00 мск.

57-летняя Пегги Уитсон совершает третий космический полет. Он начался 17 ноября 2016 года.

Самый длительный космический полет совершил российский космонавт Геннадий Падалка, который провел на орбите в общей сложности 878 суток. Падалка совершил пять космических полетов и десять выходов в открытый космос.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2017 года Геннадий Падалка подал рапорт об отчислении из отряда космонавтов. 58-летний космонавт пояснил, что перспектив на полет для него больше нет.