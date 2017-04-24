Кишинёв, 24 апреля, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Более 35 тысяч человек из 85 населенных пунктов в восьми районах Молдавии остаются без электричества после обрушившихся на республику в конце прошлой недели снегопадов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 апреля в пресс-службе Минэкономики Молдавии.

qimono После снегопада

В наибольшей степени от снегопадов пострадали центральные и южные районы страны, в особенности Гагаузия, Новоаненский, Каушанский, Кагульский и Кантемирский районы. В них все еще продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ущерб, нанесенный стихией, по всей стране пока не подсчитан. В столице Кишиневе, по предварительным данным, ущерб составил от 2,5−3,5 млн евро. «Сломано около 10 тысяч деревьев, повалено 130 столбов, 1100 оборванных проводов, 150 поломок в управлении электротранспорта, 200 машин попали в аварии, 100 домов остались без газа», — сообщил на оперативном заседании мэрии Кишиневе градоначальник Дорин Киртоакэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20−21 апреля на Молдавию и Приднестровье обрушился мощный снегопад, каких, по данным метеорологов, в это время года не бывало с 1955 года. В Кишиневе под тяжестью выпавшего снега упали сотни деревьев и несколько электрических столбов. Движение по ряду улиц в городах и трассы республиканского значения было заблокировано на несколько дней. В столице республике была объявлена введено чрезвычайная ситуация, к преодолению последствий стихии была привлечена армия.