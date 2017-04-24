Москва, 24 апреля, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Следственный комитет России сообщил о втором эпизоде преступной деятельности главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает СК РФ.

Tfb.ru Символика «Татфондбанка»

По версии следствия, Мусин и неустановленные сотрудники «Татфондбанка», которые знали о неплатежеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «Тдк-Актив» по семи кредитным договорам.

Общая стоимость имущества составила 1,14 млрд рублей. Оно было оформлено в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

«В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения», — сообщили в СКР. Перспектива их возврата временной администрацией за счёт реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ» снизилась.

Эти действия привели к тому, что банк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе и перед ЦБ РФ, на сумму более чем 1 млрд рублей. В отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия».

СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис ликвидности в «Татфондбанке» начался в декабре 2016 года. Проблемы начали испытывать и другие кредитные организации региона.

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор Банка». 5 апреля лишился лицензии «Татагропромбанк».

В середине апреля 2017 года «Татфондбанк», «ИнтехБанк» и «Анкор Банк» были признаны банкротами. Иск о банкротстве «Татагропромбанка» был подан 14 апреля и готовится к рассмотрению.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.