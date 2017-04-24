Москва, 24 апреля, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на существенное увеличение прав профессиональных союзов при осуществлении ими деятельности, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов и Михаил Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, уточняется определение понятия «профсоюз». Предлагается прописать, что «профсоюз — это добровольное общественное объединение граждан, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов».

Поправками предлагается закрепить право профессиональных союзов обращаться в интересах неопределенного круга лиц, что является важнейшей гарантией их деятельности и реальной защиты прав трудящихся.

Кроме того, устраняется существенный пробел норм действующего законодательства, регулирующих деятельность профсоюзов, «которые сводят «на нет» все ими предпринимаемые действия, ввиду отсутствия правил, препятствующих «сращиванию» профсоюзной организации с работодателем», отмечают авторы.

Так, в частности, «запрещается возглавлять профсоюзную организацию, вести коллективные переговоры, заключать соглашения и коллективные договоры от имени работников лицам, осуществляющим права и обязанности работодателя в трудовых отношениях или занимающими должности работников, которые в силу своих должностных обязанностей уполномочены представлять работодателя в трудовых отношениях в порядке, установленном трудовым законодательством, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами».