Псков, 24 апреля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В Псковской области вынесен приговор в отношении 39-летнего жителя Ленинградской области, который признан виновным в изнасиловании 8-летней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, мужчина обвинялся в совершении двух преступлений по п. «б» ч.4 ст.131 («Изнасилование») и п. «б» ч.4 ст.132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

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В суде установлено, что 26 июня 2016 года мужчина предложил 8-летней девочке, игравшей на детской площадке, прокатиться на велосипеде, вывез её в безлюдное место, где насильно напоил алкоголем и, используя беспомощное состояние, нарушил половую неприкосновенность ребёнка.

Девочку вместе со злоумышленником нашли на заброшенной ферме, при этом мужчина свою вину в совершении преступления не признал и пытался пустить следствие по ложному следу. Все обстоятельства преступления позволили установить правильно организованная психологом работа с ребёнком и ряд различных экспертиз.

Подсудимый приговорён к 19 годам 6 месяцам лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие продолжается: правоохранительными органами Ленинградской области решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора.