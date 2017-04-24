Москва, 24 апреля, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Курс доллара США в понедельник, 24 апреля, обновил минимум к рублю с июля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

По состоянию на 12:41 мск, доллар США потерял к рублю 0,68 руб. и опустился до 55,77 руб. Евро к этому времени прибавил 0,07 руб. и составил 60,64 руб.

По мнению экспертов, на укрепление курса российской валюты влияют несколько факторов, среди которых рост мировых цен на нефть и результаты первого тура президентских выборов во Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 24 апреля Банк России понизил официальный курс доллара США к рублю на 0,18 руб. — до 56,23 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,31 руб, что ниже предыдущего дня на 0,3 руб.

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