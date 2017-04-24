Москва, 24 апреля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Время вводить налог на доход с депозитов еще не настало, сходятся во мнении эксперты. Проблема в частности в том, что граждане только недавно стали доверять банкам и хранить свои деньги там. Об альтернативных финансовых инструментах большинству населения известно очень мало или неизвестно ничего.

stevepb Налоги

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Напомним, разговоры о введении налога на доход с депозитов вновь начались после того, как замминстра финансов России Илья Трунин назвал такую меру необходимой. Об этом он заявил в ходе Красноярского экономического форума 22 апреля. Ранее ведомство уже выступало с подобной инициативой, отмечая, что ее введение позволит уравнять налогообложение доходов по банковским вкладам и по облигациям, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%.

Популярный метод ухода от инфляции

Доходы с депозитов в российских банках сегодня не облагаются НДФЛ, если ставка по вкладу превышает ключевую ставку Центробанка не более чем на 5%. Другими словами, при действующей сегодня ставке ЦБ в 9,75%, с доходов по вкладам под 14,75% (и меньше) уплачивать подоходный налог не нужно.

Именно отсутствие налогов сделало вклады довольно популярными среди населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM зампред правления Локо Банка Андрей Люшин. По его словам, власти провели масштабную работу по популяризации депозитов, поэтому граждане все чаще выбирают такой инструмент для того, чтобы сохранить свои средства.

«При этом ставки уже сейчас находятся на грани привлекательности, доходность достаточно низкая, но пока еще позволяет покрывать обесценивание средств из-за реальной инфляции», — отмечает Люшин.

Некуда податься

Согласна с Люшиным и председатель комитета «Деловой России» по финансовым рынкам Анна Нестерова. По ее словам, население сегодня доверяет банкам.

«Между тем уровень финансовой грамотности у нас по-прежнему низкий, программа по улучшению этой ситуации рассчитана на несколько лет и даст результаты не сразу, поэтому будет довольно сложно объяснить бабушке или домохозяйке, почему раньше она не платила налог с процентов по депозитам, а сейчас будет», — отмечает Нестерова.

Таким образом, идею налога на доходы с депозитов можно сравнить только с «выкручиванием рук населению», продолжает Нестерова. «Граждан выдавят на финансовый рынок, а куда именно они пойдут со своими деньгами — непонятно, по большому счету, сегодня им некуда податься», — подчеркивает она.

Абы куда или под подушку

Минфин вряд ли решится на налогообложение доходов с продаж в ближайшем будущем, уверены эксперты. Об этом сообщают и в самом ведомстве: 22 апреля в официальных аккаунтах Минфина в соцсетях появилась информация о том, что подобная идея сегодня не рассматривается.

Андрей Люшин не удивлен: результаты от такого нововведения сегодня не выгодны никому.

«Банки потеряют вклады, население — возможность спасать средства от инфляции, а вот доход в бюджет от этого налога вряд ли будет большим», — объясняет он.

Впрочем, отмечает Нестерова, не исключено, что такая инициатива будет введена в будущем. «Возможно, сейчас это сообщение стало просто «уткой», чтобы понять реакцию общества», — предполагает она.

Если идея все же реализуется, то граждане начнут массово уходить из банков, уверена Нестерова. Причем крупные вкладчики, скорее всего, предпочтут перенаправлять средства в зарубежные рынки.

«А мелкие, скорее всего, станут хранить свои сбережения «под подушкой», возможно, в валюте, что лишь увеличит теневой сектор экономики», — опасается она.

Граждане, которые не захотят хранить деньги дома, будут искать другие возможности вложить средства, отмечает юрист BGP Litigation Наталия Юрченкова. Однако в таком случае «большая опасность кроется в том, что они станут активно пользоваться финансовыми инструментами, не особо вникая в их особенности», — считает она.