Латвия, 25 апреля, 2007, 10:17 — ИА Регнум. В марте текущего года цены производителей промышленной продукции Латвии по сравнению с февралём увеличились на 1,5%, а по сравнению с мартом 2006 года - на 16,0%. Как сообщает сегодня, 25 апреля, корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления республики, опубликованные 24 апреля.

В течение года наибольшее влияние на общий уровень цен производителей, увеличив его на 5,8%, оказал рост цен в производстве древесины и древесных изделий (за исключением мебели). Рост тарифов на снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой общий уровень цен увеличил на 2,3%, подорожание продукции в производстве продовольственных продуктов и напитков - на 1,8%, в производстве неметаллических минералов - на 0,8%, в издательской деятельности, полиграфии и репродуцировании записей - на 0,5%, в производстве готовых металлических изделий (за исключением машин и устройств) - на 0,5%.

В первом квартале 2007 года по сравнению с четвёртым кварталом 2006 года цены латвийских производителей в целом увеличились на 5,7%. Стремительней всего выросли цены в издательской деятельности, полиграфии и репродуцировании записей - на 16,9%, производстве электрических машин и аппаратов - на 10,5%, в добыче, очистке и распределении воды - на 9,3%, в производстве древесины и древесных изделий (за исключением мебели) - на 9,0%, в снабжении электроэнергией, газом, паром и горячей водой - на 9,0%.