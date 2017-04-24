Ярославль, 24 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В Ярославской области в этом году сделают более 1000 километров противопожарных минерализованных полос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Лес

В Ярославской области осуществляется противопожарное обустройство лесов. Так в рамках государственного задания СГБУ ЯО «Лесная охрана» выполняет противопожарные профилактические мероприятия. Минерализованные противопожарные полосы создаются в тех местах, где в настоящее время позволяют гидрологические и лесорастительные условия.

«Всего в соответствии с государственным заданием учреждению предстоит создать 388 км противопожарных минерализованных полос и обновить их в объеме 651 км, разместить 115 информационных стендов в лесах и провести контролируемых противопожарных выжиганий сухих лесных горючих материалов на площади 63,5 га. На все противопожарные мероприятия мы потратим в этом году 1 миллион 300 тысяч рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора СГБУ ЯО «Лесная охрана» Алексей Сабуров.