Москва, 24 апреля, 2017, 12:23 — ИА Регнум. «Нефть марки Brent будет оставаться в диапазоне 50.00−58.00 долларов за баррель не только всю эту неделю, но и почти весь следующий месяц. То же относится и к американской марке WTI, которая, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 47.00−55.00 доллара за баррель», — сказал Костенко.

Matritca.kz Нефть

Главным фактором такого поведения котировок черного золота, по его мнению, «остается два взаимно противоположных процесса, которые не позволяют нефтяным ценам сильно не падать и также заметно не расти. Это рост добычи сланцевой нефти в США. Последние данные от сервисной компании Baker Hughes опять показали прирост количества действующих буровых вышек.

Также американцем «помогают» и активно добывающие нефть некоторые независимые ее производители, а также члены ОПЕК, которые не подписали пакт».

«Обратным же фактором, который поддерживает нефтяные цены, является активное снижение добычи сырой нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК, подписавшими этот пакт, а также Россией», — полагает эксперт.

Читайте также: «Шанс для нефти — слабый доллар»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля нефть дорожает в рамках коррекции после снижения цены черного золота 21 апреля приблизительно на 2%. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,61% — до 52,75 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,50% — до 49,87 доллара за баррель.