Москва, 24 апреля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Российский рубль по-прежнему остается в фаворитах на валютном рынке. Его поддерживает фактор кэрри-трейда, то есть игры на разнице процентных ставок, например, между ФРС США, где ключевая процентная ставка находится в диапазоне 0.75%-1.00% и ЦБ РФ, где ставка рефинансирования остается все еще на высоком уровне 9.75%. Это делает выгодным покупки рублевых активов, прежде всего, ОФЗ (облигации федерального займа), считает инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

Дарья Антонов ИА REGNUM Рубль к доллару

Также, по его мнению, «российская валюта поддерживается достаточно высоким уровнем цен на сырую нефть, которые уверенно держаться выше отметки в 50 долларов за баррель в марке Brent и фактором налогового периода, когда экспортёры в обязательном порядке должны продавать часть валютной выручки на внутреннем валютном рынке».

«На этой недели состоится заседание ЦБ РФ. Ожидается, что регулятор понизит ставку рефинансирования на 0.25% или даже на 0.50%. Исходя из этого, можно предположить, что дальнейшее укрепление рубля будет тормозиться после окончания налогового периода, вероятное понижение цен на сырую нефть окажет на него негативное влияние», — пояснил Костенко.

«Сегодня, 24 апреля, на волне позитивных новостей из Европы, а именно итогов первого тура президентских выборов во Франции, рубль может протестировать локальный максимум против американского доллара — 55.75, но если ему не удастся его преодолеть, то тогда есть вероятность отскока выше отметки в 56.00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ на 24 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 18 копеек до 56,23 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,31 рубля, что ниже предыдущего дня на 30 копеек.