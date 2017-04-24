Луганск, 24 апреля, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Представители ЛНР передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ тело убитого гражданина США, сотрудника миссии, который погиб в результате подрыва на фугасе. Об этом 24 апреля заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего, передает ИА REGNUM.

Aleksandr Sirota Миссия ОБСЕ

«Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне… Тело погибшего передано представителям ОБСЕ. Я сопроводил до пункта перехода в Попасной группу машин ОБСЕ, в числе которых ехала перевозка с телом погибшего», — рассказал Дейнего.

Он сообщил, что ранее по дороге, где случился инцидент с наблюдателями ОБСЕ, проезжал его автомобиль. «Обстоятельства пока не все ясны, следствие проводится, но на сегодняшний момент понятно следующее. Машина следовала по полевой дороге, собственно, по полевому проезду между населенными пунктами Пришиб и Смелое. Сначала патруль в составе двух машин проехал в направлении населенного пункта Смелое, выполнил там какие-то свои задачи и, возвращаясь обратно, головная машина задним правым колесом подорвалась на мине, установленной на этой дороге, по которой неоднократно ездило и местное население, гражданские лица. Я думаю, там же передвигались и наши военнослужащие», — добавил Дейнего.

По его словам, двое наблюдателей ОБСЕ госпитализированы в больницу ЛНР. «Все обстоятельства складываются так, что наводят на мысль о системной провокации со стороны спецподразделений ВСУ… Погиб один наблюдатель, и еще двое, которые находились в машине, получили травмы средней тяжести. Они сейчас находятся на лечении, получают всю необходимую помощь в нашей больнице», — рассказал Дейнего.

При этом он анонсировал перенос заседания участников подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске. «Первые последствия инцидента уже есть — я получил из офиса главы миссии на Украине господина (Эргугрула) Апакана уведомление, что назначенное на 25 апреля заседание рабочей группы по вопросам безопасности, координатором которой он является, перенесено на неопределённый срок», — сказал Дейнего.

Представитель ЛНР не исключил, что к подрыву машины ОБСЕ причастна украинская сторона. «Учитывая то, что именно украинская сторона получает максимум выгод от затягивания процесса решения вопросов безопасности, от максимального обострения ситуации для оправдания вялотекущего процесса вооружённого противостояния, позволяющего оставаться у власти нынешним киевским правителям, не исключаю, что подрыв произошёл не без их непосредственного участия. Эти, с позволения сказать, «политики» вполне осознанно пошли на откровенное уничтожение населения Донбасса. Боюсь, они способны и на более радикальные действия в попытках скрыть свою несостоятельность перед лицом мирового сообщества и оправдать гражданскую войну на Донбассе», — подчеркнул Дейнего.

Кроме того, 24 апреля источник в ОБСЕ проинформировал, что с сегодняшнего дня сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ приостановили работу на территории ЛНР. «Сегодня патрули никуда не выезжают, будут ли они работать завтра, пока не понятно», — рассказал источник ЛИЦ.

Напомним, 23 апреля в районе н.п. Пришиб Славяносербского района ЛНР подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. В министерстве госбезопасности ЛНР уточнили, что авто ОБСЕ наехало на фугас. В результате подрыва погиб один человек (гражданин США), трое получили ранения (граждане Германии и Чехии). 23 апреля пресс-служба Народной милиции ЛНР обвинила миссию ОБСЕ в отклонении от маршрута следования. «Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ о соблюдении необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования. Надеемся, что представители СММ ОБСЕ, СЦКК и других международных организаций дадут реальную оценку происшествия», — добавили в НМ ЛНР.