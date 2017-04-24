Киев, 24 апреля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Экономическая эффективность выращивания сельхозпродуктов на Украине снизилась на 8,3% в 2016 году, передает пресс-служба Государственной службы статистики страны.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Овощи. 1916

Рентабельность большинства продуктов сельского хозяйства в 2016 году сократилась по сравнению с 2015 годом. Отмечается, что рентабельность растениеводства в целом сократилась на 6,3% до 44,3%.

В частности, уменьшилась экономическая эффективность выращивания зерновых и зернобобовых, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля и других овощей. Рентабельность увеличилась только у производства сои и рапса.

Не лучше дела обстоят и в животноводстве. Так, согласно данным статистики, в целом экономическая эффективность разведения животных на Украине уменьшилась на 14,4% до 7,7%.

Рентабельность производства мясных пород крупного рогатого скота, овец и коз, свиней, шерсти в 2016 году — убыточная. Тенденция к росту рентабельности отмечается только в производстве куриных яиц и молока.

Уточняется, что данные статистики приведены без учета Крыма и республик Донбасса, которые Киев считает «временно оккупированными» территориями.

Как сообщало ИА REGNUM, основным экспортным товаром Украины является продукция пищевой и аграрной промышленности — 42% в 2016 году от всего экспорта.

Тем не менее, общий показатель экспорта постепенно снижается. Так, если в 2013 году Украина экспортировала товаров на $63,3 млрд, в 2014 году на $54 млрд, в 2015 году на $38,1, то в 2016 году Украина отправила за рубеж товаров на сумму почти в два раза меньшую, чем в 2013 году — на $36,4 млрд.