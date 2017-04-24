Москва, 24 апреля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Сбербанк устранил сбой в обслуживании банковских карт Visa, работа всех сервисов полностью восстановлена. Об этом говорится в сообщении, которое обнародовано на официальной странице кредитной организации в соцсети Twitter.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт Visa, — говорится в сообщении. — На текущий момент обслуживание карт полностью восстановлено».

Представители Сбербанка также принесли извинения клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 24 апреля 2017 г. в системах крупнейшей в РФ кредитной организации «Сбербанк» произошел масштабный сбой. Клиенты банка якобы жаловались в соцсетях, что они не могут снять финансовые средства с карточек или оплатить с их помощью покупки через безналичные терминалы.

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