Санкт-Петербург, 24 апреля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора и еще двух городских храмов не внесен в повестку дня ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое состоится 26 апреля. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили оппозиционные депутаты городского парламента. Они намерены внести вопрос о референдуме «с голоса» непосредственно во время предстоящего заседания.

Юлия Карнаева REGNUM Внутри Исаакиевского собора

Напомним, назначить референдум по судьбе Исаакиевского собора вправе городской парламент на своем заседании. 21 апреля комитет Заксобрания по законодательству рекомендовал депутатам парламента отклонить инициативу о назначении общегородского референдума о судьбе Исаакия, Спаса на крови и Петропавловского собора. По мнению юридического управления ЗакСа, вопрос, предложенный на референдум, противоречит законодательству.

«Комитет по законодательству будет вносить вопрос о референдуме по Исаакию не ранее 12−13 мая, ссылаясь на регламент ЗС. Противоречит закону. Будем вносить вопрос о референдуме по Исаакию с голоса от фракций «Партия Роста» и «Яблоко» 26 апреля и далее», — сообщила в своем микроблоге глава фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

Депутат Борис Вишневский («Яблоко») на своей странице в соцсети отметил, что в повестке дня ближайшего заседания Заксобрания, предложенной комитетом по законодательству, значатся всего три вопроса: отчет губернатора Георгия Полтавченко, изменение регламента Заксобрания и корректировка городского бюджета-2017.

«Вопроса о референдуме в проекте повестки нет <…> Видимо, хотят тянуть время и не рассматривать этот вопрос», — написал Вишневский. Позже он добавил, что совет фракций Заксобрания не хочет включать в повестку дня вопрос о референдуме.

«Что же, внесем с голоса в среду. Не включат — получат жалобу в суд на бездействие», — заявил Вишневский.

Он также сообщил, что направил в юридическое управление парламента проект постановления Законодательного собрания, альтернативный тому, что принял комитет по законодательству. «Мы предлагаем признать вопрос «исаакиевского» референдума соответствующим законодательству», — добавил Вишневский.

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Напомним, избирательная комиссия Санкт-Петербурга ранее зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. Инициаторы референдума намеревались спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.