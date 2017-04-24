Екатеринбург, 24 апреля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В Свердловской области задержаны подозреваемые в мошенничестве женщина и двое мужчин, которые выдавали себя за сотрудников газовой службы и обманывали граждан, предлагая им установку сигнализаторов газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Подозреваемая в мошенничестве

Злоумышленники орудовали на территории Свердловской и Челябинской областей, а также в Пермском крае с конца декабря 2016 года до февраля 2017 года по одной схеме. Они перемещались на арендованных машинах и, переодевшись в рабочую форму сотрудников газовой службы, обращались к гражданам с предложением установить дополнительное газовое оборудование, которое проводится якобы в рамках централизованной программы. За свои услуги они просили заплатить 14 500 рублей или если в доме проживают льготные категории граждан — 8 500 рублей. Также они не брезговали взять часть денежной суммы, обещая заехать позже. При этом никаких работ они фактически не производили, а имитировали их, просто наклоняя газовую плиту, стуча по ней ключом.

Машина с подозреваемыми была остановлена сотрудниками полиции при въезде в город Красноуфимск. Был произведён осмотр автомобиля, в котором были найдены предметы, указывающие на причастность находившихся в транспортном средстве мужчин и женщине к данным преступлениям. В частности, была найдена форма сотрудников газовой службы. Впоследствии подозреваемые были доставлены в отделение полиции, где сознались в содеянных правонарушениях. Теперь они находятся в СИЗО.

На данный момент установлено семь фактов совершения указанных преступлений на территории Свердловской области. Всего полицейскими получены данные о причастности обвиняемых к совершению еще как минимум 27 подобных противоправных деяний на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Также сотрудники правоохранительных органов обращаются с просьбой ко всем пострадавшим от действий злоумышленников гражданам, а также возможным свидетелям сообщить об известных фактах, связанных с действиями лжегазовиков, в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области осенью 2016 года в правоохранительные органы поступали жалобы на действия некоторых фирм устанавливающих газовое оборудование. Сообщалось, что некоторые организации навязывали услуги по установке индивидуальных газовых счётчиков, при этом делали их некачественно и непрофессионально.