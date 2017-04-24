Ярославль, 24 апреля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Как стало известно ИА REGNUM, ярославское отделение «Единой России» обсуждает возможность выдвижения певца Стаса Костюшкина на праймериз для участия в выборах в муниципалитет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в исполкоме регионального отделения партии власти.

Wikimedia.org Стас Костюшкин

«Да, думают над этим, — пояснил источник в ответ на вопрос о возможном выдвижении Костюшкина. — Но от разговоров до выдвижения надо дойти еще. 27 апреля регистрация на праймериз закрывается».

Источник подчеркнул, что всем, кто опоздает с подачей документов или придет без справки об отсутствии судимости, будет отказано в регистрации. По его словам, сделать эту справку «даже с админресурсом — не быстро».

«Так что с большой вероятностью выдвижение если и состоится, то не от «Единой России», — резюмировал собеседник агентства.

Известно, что Костюшкин дружит с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым. Они регулярно пишут друг о друге в аккаунтах в Instagram, размещают видео и фото, в том числе с совместных тренировок из спортзала.

Политтехнолог Андрей Становой считает возможное выдвижение Костюшкина «вещью совершенно иррациональной для региона».

«У нас есть масса заслуженных и эффективных лиц внутри самого региона — как действующих депутатов, так и новых активных жителей, которые доказали своей многолетней общественной активностью, что они достойны того, чтобы представлять интересы многих жителей районов в муниципалитете Ярославля», — считает эксперт.

Вместе с тем он признал существование проблемы формирования команды депутатов Владимира Слепцова. По словам Станового, как правило, «главы муниципальных образований стараются забить все «вакансии» своими лояльными людьми».

«Достаточно любопытно отсутствие серьезных кандидатов от господина Слепцова в 6-м и 8-м округах. Вполне логично было бы, чтобы серьезные игроки, сторонники Слепцова пошли против данных кандидатур и боролись с ними за победу в рамках праймериз. В этой связи вероятно, что отсутствие лиц, которые могут бросить вызов популярным в своих округах Павлу Зарубину и Алексею Малютину, может диктовать необходимость привлечения подобного рода лиц извне», — полагает Андрей Становой.

Стас Костюшкин известен широкой публике как бывший участник группы «Чай вдвоем». Сейчас он занимается сольным творчеством. Наиболее популярными песнями Костюшкина являются треки Fire, «Я бальник», «Женщины, я не танцую», «Караочен», «У меня все ровно».

После официального вступления в должность Владимира Слепцова 15 марта Стас Костюшкин анонсировал открытие в Ярославле своей пончиковой. Сеть кафе-пышечных «Пышка da pudra» в торговых центрах певец развивает вместе с другом детства, израильским ресторатором Борисом Копыловым.