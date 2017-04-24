Москва, 24 апреля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Усиление военного потенциала России в Арктике, в том числе размещение специальных систем ПВО, предназначенных для работы в сложных условиях, является очередным примером того, что Северный полюс все ближе к тому, чтобы стать ареной противостояния, пишет Майкл Пек в статье для The National Interest.

Mil.ru Арктический Трилистник

Автор подчеркивает, что с учетом географии России и обширного опыта страны ведения конфликтов в условиях холодного климата мало удивительного в том, что Россия разработала специальные системы, предназначенные для работы в Арктике.

Тем не менее, подчеркивает эксперт, Москва не особо скрывает свое наращивание в регионе. Так, можно совершить виртуальную экскурсию по базе ПВО «Арктический трилистник».

Читайте также: Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»

При этом Россия не единственная страна, заинтересованная в крайнем севере, где таяние льдов способствует открытию маршрутов поставок. США, Канада и другие страны Запада также готовятся к конфликту в Арктике, богатство которых привлекло внимание целого ряда стран.

Так, ВМФ США ведут разработки подводных беспилотников для изучения ледяной шапки, тогда как Канада стремится объединить усилия США, Норвегии и Дании по финансировании спутника военной связи, предназначенной для целей Арктики.

Напомним, база вооруженных сил России «Арктический трилистник» находится на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

База, площадь которой составляет более 14 тыс. квадратных метров, стала первым объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты.