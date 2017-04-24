Москва, 24 апреля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В России с 24 по 30 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения пройдет Европейская неделя иммунизации-2017, тема которой «Вакцины приносят результат!», сообщили в Роспотребнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лаборатория

Цель мероприятия — увеличение охвата вакцинацией посредством привлечения внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации, в частности среди уязвимых групп населения.

Участие в проведении Неделя иммунизации примут представители органов и учреждений Роспотребнадзора, органов исполнительной власти субъектов РФ, городов и муниципальных образований, представители медицинских организаций, детских дошкольных и образовательных учреждений, средств массовой информации.

В ходе Недели иммунизации особое внимание будет уделено работе с родителями, отказывающимися от иммунизации детей, труднодоступными группами населения (цыгане, религиозные группы населения, социально-неблагополучные лица, проживающие в труднодоступных для иммунизации территориях, кочующее население, мигранты и т.п.).

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Как сообщало ИА REGNUM, споры о необходимости прививок для детей вызывают обеспокоенность у врачей. Врачи называют такие дискуссии бессмысленными и советуют родителям строго придерживаться национального календаря прививок, а противникам вакцинации рекомендуют перечитать историю и вспомнить страшную эпидемию оспы.