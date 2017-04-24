Мурманск, 24 апреля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Превышение мартовской нормы среднемесячных температур, а затем резкое похолодание на побережье Северного Ледовитого океана повлияли на ход очередной экспедиции российских учёных в Арктику. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Баренц-отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Мурманске, в апреле на участке побережья между посёлком Амдерма и островом Вайгачом, где в весенний период белые медведи начинают свои миграции после окончания полярной ночи, при поддержке фонда состоялась совместная экспедиция Института проблем экологии и эволюции РАН и Центра природопользования и охраны окружающей среды Ненецкого автономного округа по мониторингу белых медведей карско-баренцевоморской популяции.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Специалисты облетели остров Вайгач, добрались до юга Новой Земли и облетели ледовые поля, — сообщил координатор проектов Баренц-отделения WWF России Иван Мизин. — Погодные условия в апреле 2017 года оказались совсем другими, чем ожидалось. Превышение нормы среднемесячных температур на побережье Северного Ледовитого океана привели в этой части Карского моря к отсутствию припая, на краю которого находят свою добычу белые медведи, и звери в конце зимы обитали далеко во льдах. Затем, циклонический ветер пригнал лёд с северо-востока, который образовал многокилометровые ледовые поля и торосы. В этих условиях белые медведи остались вдали от береговой линии, охотясь на тюленей на кромке льда».

Напомним, ровно год назад в Арктике проходила аналогичная экспедиция, в результате которой учёные провели серию наблюдений за поведением десяти белых медведей, кроме того, на одного из хищников — самку белого медведя, был установлен ошейник со спутниковым передатчиком. Это животное до сих пор «передаёт» данные о своём местоположении исследователям.

«Второй целью экспедиции было оказание консультативной и практической помощи жителям Амдермы и сотрудникам полярных станций в предотвращении конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем в случаи захода хищника в посёлок, — добавил представитель фонда. — Участники экспедиции провели беседы по различным вопросам антиконфликтной деятельности».

По словам Ивана Мизина, несколько дней назад белые медведи приходили на метеорологическую станцию имени Фёдорова на Вайгаче, а вечером 19 апреля молодой самец белого медведя появился на окраине посёлка. Учёные приняли участие в организации грамотного отгона хищника от людей.

Напомним, первый в 2017 году белый медведь был замечен у посёлка Амдерма в Ненецком автономном округе в конце марта. Как сообщало ИА REGNUM, для жителей побережья Карского моря встреча с хищником не редкость: только в Амдерме по итогам 2016 года было зафиксировано 24 появления белого медведя.