Донецк, 24 апреля, 2017, 10:53 — ИА Регнум.

За прошедшие сутки ранен один военнослужащий ЛНР, 28 раз украинские силовики нарушили режим тишины в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

По данным Народной милиции ЛНР, один солдат республики ранен, ВСУ нарушили пять раз режим тишины. Украинская армия обстреляла село Калиновка, Первомайск, пгт Фрунзе, район памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Обстрелы велись минами калибра 82 мм, из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 28 раз. Под огнем оказались 11 населенных пунктов.

По данным другой стороны, один солдат ВСУ погиб, еще двое ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 34 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Водяного, Павлополя, Тарамчука, Гнутово.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Авдеевки, Луганского, Зайцево, Песков, Троицкого, Новозвановки, Новоселовки-2, Невельского, Станицы Луганской, Новоалександровки, Валуйского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине разгорелась в 2014 году после того, как в Киеве сменилась власть путем неконституционного переворота.

Придя к власти, украинские националисты первым делом начали принимать законы, угнетающее русскоязычное население Украины, с чем не были согласны жители Крыма и Донбасса.

В результате в 2014 году прошли три референдума — в Крыме, в Луганской и Донецкой области. Итогами плебисцита стало отделение Крыма от Украины и вхождение полуострова в состав России и объявление Луганской и Донецкой Народными Республиками о своей независимости.

После этого Киев развязал гражданскую войну в Донбассе, напав на территорию республик.

Однако, ополченцы не позволили захватить свою территорию, вследствие чего военный конфликт перешел в затяжную стадию, когда у Украины нет сил, чтобы захватить республики, но нет и политической сообразительности, чтобы прекратить наступление.