Москва, 24 апреля, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара США снижается к рублю, евро — растет, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже 24 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По состоянию на 10:32 мск, доллар США потерял к рублю 34,75 копейки и опустился до 56,1075 рубля. Евро к этому времени торговался по 60,8325 рубля, он подорожал на 26,25 копейки.

Минимум по доллару за первые полчаса торгов составил 55,88 рубля, максимум — 56,21 рубля. Евро торговался в диапазоне от 60,575 до 60,905 рубля.

На 24 апреля Банк России понизил официальный курс доллара США к рублю на 18 копеек до 56,23 рубля. Официальный курс евро к рублю установлен на отметке 60,31 рубля, что ниже предыдущего дня на 30 копеек.

По итогам торговой сессии на Московской бирже 21 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 29 коп. (+045%), до 56,45 руб., курс евро укрепился на 20 коп. (+0,5%), до 60,57 руб.