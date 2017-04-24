Москва, 24 апреля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В Москве следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира Московского центрального кольца (МЦК), сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦК

Инцидент произошел в районе платформы ЗИЛ. Тело мужчины примерно 30−35 лет было обнаружено с признаками железнодорожной травмы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

По предварительным данным, мужчина упал с платформы под прибывающий поезд.

На график движения поездов инцидент не повлиял. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.