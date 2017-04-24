Москва, 24 апреля, 2017, 10:03 — ИА Регнум. В ночь на вторник, 25 апреля, ожидаются заморозки, температура воздуха опустится до — 1 градуса. Днем воздух прогреется до + 10−12 градусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

Ночью осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь.

Согласно прогнозам, к выходным 29−30 апреля температура в Москве поднимется до +20 градусов.

В 2016 году последняя отрицательная температура воздуха на метеостанции ВДНХ была зафиксирована 6 апреля.