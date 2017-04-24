Ханты-Мансийск, 24 апреля, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Казымские ханты, журналисты и ученые-филологи просят правительство Югры сохранить традиционный хантыйский алфавит. В думу ХМАО поступило шесть коллективных обращений с данной просьбой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре Ассоциации коренных народов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Ugra-news.ru Хантыйская письменность

Сейчас в Югре используется хантыйский алфавит, утвержденный решением исполнительного комитета Совета народных депутатов ХМАО №73 от 25 апреля 1990 года. До этого в нём был разнобой. Письменность для хантыйского народа до этого момента разрабатывалась советскими учеными в 1930—1950 годах на основе шести диалектов: обдорского, казымского, среднеобского, шурышкарского, ваховского и сургутского. В письменности того периода нет последовательно соблюдаемых орфографических норм для различных диалектов, обозначение фонем меняется от книги к книге. Хантыйский алфавит как таковой появился в 1990 году и пока еще применяется в образовании и средствах массовой информации.

Ученые из Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (Ханты-Мансийск), опираясь на разнобой хантыйского алфавита в различных югорских поселениях, решили окончательно унифицировать алфавит. Вместо используемых сейчас 49 графем, разработчики предлагают 29 знаков. Особое начертание в новом хантыйском алфавите получат несколько гласных и согласных звуков.

Доктор филологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Нина Лыскова выступила с критикой нового алфавита. И рассказывает о словаре, выпущенном в 2006 году местными учёными, в котором из-за новой орфографии хантыйское слово казымского диалекта изменилось до неузнаваемости. Экзотическая казымская артикуляция, «певучесть» некоторых слов — визитная карточка казымских ханты, может быть бесследно утрачена с введением филологического «новодела», считает Нина Лыськова.

Ее поддерживает депутат думы ХМАО Александр Новьюхов. «Алфавит хантыйского языка — тема очень серьезная, поскольку те инновации, которые связаны с изменениями фонетики алфавита, создают определённые трудности для студентов, представителей коренных народов, которые уже знают язык и учились долгое время по — традиционному. Ломать — не строить. Изменения традиционного алфавита не способствуют национальной идентичности уязвимого хантыйского этноса», — говорит парламентарий.

О нежелании переходить на новое письмо уже заявили жители посёлка Берёзово, деревни Теги (Берёзовский район), посёлков Полноват и Ванзеват (Белоярский район). Усомнились в необходимости «модернизации» алфавита сотрудники национальной газеты «Ханты ясанг», отказались его вводить журналисты ямало-ненецкой газеты на хантыйском языке «Лухавт».

Вопрос унификации и сокращения хантыйского алфавита активно обсуждается и в правительстве ХМАО. Создана рабочая группа, которая изучает целесообразность использования новых, либо сохранения старых графем. Сегодня в Югре хантыйский, мансийский и ненецкий изучают в 28 школах 1769 учеников. В 2016 году впервые учащиеся Казымской школы Белоярского района после девятого класса в качестве итоговой аттестации выбрали экзамен по родному языку, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

«Предложения по изменению закона о языках проходят экспертизу. Проект закона будет рассмотрен на Ассамблее коренных малочисленных народов Севера и затем вынесен на заседание думы», — поясняет депутат Александр Новьюхов.