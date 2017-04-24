Киев, 24 апреля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. 85% жителей Авдеевки остаются без электричества, передает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Anastasiya Fedorenko Авдеевка

Согласно сообщению, из-за обстрелов 22 апреля Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция (ДФС) оказались обесточены.

Отмечается, что на данный момент подача электроэнергии на ДФС восстановлено, жители города централизовано получают воду.

Также уточняется, что к энергосети подключены 15% жителей города, оставшаяся часть Авдеевки получает электричество от резервных генераторов службы по чрезвычайным ситуациям, всего работает девять генераторов различной мощности.

В ремонтных работах участвует 25 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов украинскими войсками Авдеевка регулярно остается без электроснабжения.

Так, в 2017 году, город оставался без электричества восемь раз, включая происшествие 22 апреля.

Из-за отсутствия электроэнергии в городе часто прекращается подача воды с Донецкой фильтровальной станции. Для снабжения жителей водой город использует резервное водохранилище объемом 4 тыс. кубометров.

Донецкая фильтровальная станция находится на территории между городами Авдеевка и Ясиноватая. Станция поставляет воду в населенные пункты как на территории, подконтрольной Украине, так и в Донецкую Народную Республику.

Это города Донецк и Ясиноватая, населенные пункты Васильевка и Спартак, контролируемые ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка, Верхнеторецкое, находящиеся под контролем украинских силовиков.