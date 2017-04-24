Красноярск, 24 апреля, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Результаты заключительных матчей регулярного чемпионата, сыгранных 23 апреля в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

(сс) JeppeSmedNielsen Волейбол

«Енисей» (Красноярск) — «Химки» (Химки) 64:104 (11:27 22:34 20:30 11:13)

(11:27 22:34 20:30 11:13) «Автодор» (Саратов) — ВЭФ (Рига, Латвия) 96:84 (23:23 24:22 21:19 28:20)

(23:23 24:22 21:19 28:20) «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Цмоки-Минск» (Минск, Беларусь) 81:72 (23:21 18:17 18:18 22:16)

(23:21 18:17 18:18 22:16) «Калев» (Таллин, Эстония) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 95:98 (25:19 25:27 25:28 20:24)

Четвертьфинальные серии стартуют 1 мая в Санкт-Петербурге матчем «Зенит» — ВЭФ.

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.