Вашингтон, 24 апреля, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Антирекорд, установленный Дональдом Трампом на посту главы Белого дома, является результатом работы «фейковых СМИ». Об этом действующий президент США написал на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Сегодняшние новые опросы очень хороши, если учесть, что большинство средств массовой информации — фейковые и почти всегда негативно настроены», — написал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что он по прежнему опережает по популярности представителя Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, результаты исследования телекомпании ABC и газеты The Washington Post показали, что работу Дональда Трампа в первые сто дней во главе Белого дома одобряют лишь 42% респондентов.

Это самый низкий показатель среди президентов США за последние 65 лет — со времен 34-го главы Белого дома Дуайта Эйзенхауэра.

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