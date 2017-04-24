Владикавказ, 24 апреля, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Сильнейший ураган пронесся вчера, 23 апреля, по Северной Осетии. Порывистый ветер сносил кровлю со зданий, обрывал провода электропередачи, валил деревья. Особенно пострадали три района республики и город Владикавказ. Власти региона ввели режим ЧС на территории Пригородного, Алагирского районов, а также в горных селениях Ирафского района и в столице Северной Осетии, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

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В ряде населенных пунктов население остается без света и воды. Так, оказался без воды город Владикавказ — две скважины, питающие город водой, не работают из-за перебоев с электричеством. Нет света в 10 населенных пунктах Пригородного района, в том числе в селах Октябрьское, Донгарон, Тарское, Камбилеевское, Куртат.

В этом районе частично были снесены и повреждены крыши дворцов культуры и четырех школ. Так, в селе Тарское порывистый ветер снес 250 кв. м крыши в школе №2.

Во Владикавказе сорвана кровля с более чем 15 зданий, повалено около ста деревьев. В Алагирском районе имеются небольшие разрушения в жилых домах, а также снесена кровля дома культуры и повреждена крыша спорткомлекса.

На экстренном совещании по вопросу ликвидации последствий стихии председатель правительства республики Таймураз Тускаев призвал всех чиновников не уходить с работы, пока не будут решены все вопросы. Чиновники должны быть рядом с рабочими, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды 23 апреля было закрыто движение автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон — Северный портал Рокского тоннеля Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях и по Военно-Грузинской дороге. Причина — обильные осадки и угроза схода селевого потока.

Сегодня утром, 24 апреля, безопасный проезд автотранспортных средств был вновь обеспечен, и Траснкам был открыт для проезда с 06:30. Военно-Грузинская дорога до сих пор закрыта.