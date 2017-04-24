Уфа, 24 апреля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Результаты ответных матчей первого этапа плей-офф, сыгранных 23 апреля в мужской волейбольной Суперлиге.

(сс) JeppeSmedNielsen Волейбол

«Урал» (Уфа) — « Факел » (Новый Уренгой) 0:3 (16:25 18:25 15:25), общий счёт 0:2

» (Новый Уренгой) (16:25 18:25 15:25), общий счёт «Газпром-Югра» (Сургутский район) — «Кузбасс» (Кемерово) 3:1 (25:23 19:25 25:19 25:21), общий счёт 1:1

(25:23 19:25 25:19 25:21), общий счёт «Нова» (Новокуйбышевск) — « Локомотив » (Новосибирск) 1:3 (26:24 14:25 20:25 18:25), общий счёт 0:2

» (Новосибирск) (26:24 14:25 20:25 18:25), общий счёт «Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) 2:3 (24:26 25:19 25:20 20:25 7:15), общий счёт 0:2

Победитель пары «Газпром-Югра» (— «Кузбасс» определится в третьем, решающем матче, который пройдёт 26 апреля в Кемерово.

Ход борьбы в Группе Чемпионшип мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.