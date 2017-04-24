Салехард, 24 апреля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Проблемы интернатовского образования коренных малочисленных народов Ямала, нехватки фельдшерско-акушерских пунктов, хранения оружия и многие другие были подняты на встрече ученых научного Центра изучения Арктики с жителями отдаленных стойбищ ЯНАО. О тяготах тундровой жизни опросили 88 кочевых семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ямала.

Narodru.ru Коренные народы Ямало-Ненецкого АО

Ученые посещали самые труднодоступные стойбища полуострова Ямал в течение 18 дней апреля. Одна из главных проблем, всплывших в ходе мониторинга, — отсутствие возможности хранения оружия в соответствии с законом, который гласит, что огнестрел необходимо хранить в сейфе, прикрепленном к стене. В чуме нет стен, и данную проблему пытаются решить региональные парламентарии — готовы местные поправки к федеральному закону относительно представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Однако отсутствует реестр аборигенов. Необходим закон о списке представителей КМНС, а он пока в стадии разработки в Госдуме РФ.

Также оленеводы заявили ученым о необходимости фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на маршрутах каслания. Их открытию препятствует также федеральное законодательство. Ведь ФАПы организуются для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах. А фактории не относятся к населенным пунктам, а являются местами временного пребывания людей, которые ведут кочевой образ жизни. На выручку пока приходит санитарная авиация, которую вызывают по спутниковой связи.

Кроме того, существует проблема прерывания учебного процесса в интернатах детей из семей кочевников. Родители забирают учеников из школ-интернатов в тундровые стойбища уже в апреле, так как в мае у них нет возможности приехать за детьми.

«Дело в том, что мы сейчас каслаем на Север, я приехать не смогу. Там переправа закроется, реки потекут, мы же, как говорится, в суровых условиях живем, может, приехать не сможем. У нас транспорта нет быстроходного, а на оленях с детьми далеко ехать», — пояснила ТК «Вести-Ямал» мама школьников, жительница Приуральской тундры Наталья Окотэтто.

Педагоги активно сопротивляются: покидая интернат за месяц до завершения учебного года, дети не успевают освоить сложную школьную программу. «Фактически родитель, который увез ребенка до окончания учебного года, он подпадает под статью неисполнения обязанностей родителя, как раз таки по обеспечению образования ребенка. Начинается все с предупреждения, заканчивается — 500 рублей и 1500, 2000 — в зависимости от частоты повторений, тяжести нарушений. А мы знаем, что у некоторых родителей до шести детей», — заявил ТК «Вести-Ямал» директор школы села Белоярска Илья Коноплев.

Проект «Кочевая школа» оправдывает себя лишь в начальной стадии образования и не может быть реализован для учеников средних и старших классов из-за отсутствия, к примеру, оборудования для лабораторных занятий. Отметим, по данным пресс-службы губернатора ЯНАО, на территории автономного округа сегодня проживает 42 тысячи представителей из 534 тысяч всего населения Ямала. Сегодня на территории округа насчитывается 56 факторий. Большинство из них — 17 — сосредоточены в Ямальском районе. 15 — в Тазовском, 11 — в Приуральском. В Пуровском и Красноселькупском районах по семь и пять факторий соответственно, одна — в Надымском районе.

Ежегодно на факториях обслуживается около 22 тыс. человек, ведущих традиционный образ жизни. В 2016 году тундровое образование на базе факторий было доступно для 93 маленьких тундровиков. В 2016 году на факториях Паюта, Танамо, Порц-Яха, Яхады-Яха была организована постоянная работа фельдшеров, а более чем на 30 факториях имеются приспособленные помещения под медицинские пункты.