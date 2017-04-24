Челябинск, 24 апреля, 2017, 08:29 — ИА Регнум. В Челябинске обнаружен и ликвидирован очередной наркопритон, располагавшийся в квартире по улице Гончаренко. Ранее судимый 25-летний гражданин предоставлял свое жилье для сходок наркоманов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Albert Matignon. Пробуждение от опиума. 1911

По выявленным фактам сотрудники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Молодой человек отправлен под арест. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Отметим, организация притонов в квартирах южноуральцев уже не является исключительным событием. В городах и населенных пунктах Челябинской области выявляются наркопритоны, в которые вовлекаются южноуральцы. Так, в октябре 2016 года в квартире дома, расположенного на улице Новороссийская Ленинского района, полиция обнаружила наркопритон, который организовал 44-летний хозяин помещения. Было зафиксировано наличие шприцов, курительных трубок, ложек с характерным нагаром. В декабре 2016 года полицейские Челябинска выявили очередной наркопритон в квартире дома по улице Ворошилова в Курчатовском районе. У хозяина, 36-летнего челябинца, оперативники нашли и изъяли курительные наркотические вещества. Посетители наркопритона, двое мужчин и две девушки, находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении владельца квартиры было заведено уголовное дело. 7 апреля в квартире дома по улице Пятницкого Металлургического района Челябинска, силовики выявили лабораторию по производству синтетического наркотического средства мефедрон. Наркотик был изъят, а в отношении челябинца возбуждено уголовное дело.

В городах Челябинской области также обнаруживают наркопритоны и нарколаборатории. 19 апреля в Магнитогорске был ликвидирован наркопритон, в котором происходило употребление наркотических веществ. Квартиру для определенных целей предоставлял местный житель, которому, за предоставление помещения грозит наказание по статье 232 УК РФ.

Как правило, в подобных квартирах, правоохранители, помимо наркотических веществ, обнаруживают краденые предметы, — автомобильные аккумуляторы, вещи и прочие ценности.