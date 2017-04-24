Оренбург, 24 апреля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. По версии следствия, руководитель управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома, за период с января 2015 по июль 2016 года нецелевым образом использовал поступившие от населения коммунальные платежи за тепловую энергию в общей сумме свыше 12,5 млн рублей. Вместо того чтобы перечислить деньги ресурсоснабжающей организации, управляющая компания направила их на свои нужды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Как отметила старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Оренбурга. В судебной инстанции будет решаться вопрос как об ответственности фигуранта, так и о возврате денежных средств.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», на 1 января 2017 года суммарная задолженность предприятий и жителей Оренбургской области за энергоресурсы в пик отопительного сезона превысила 4,6 млрд рублей.

Долги за тепло, горячую воду и электроэнергию достигли критических чисел: в разгар отопительного сезона дебиторская задолженность населения трех городов, Оренбурга, Орска и Медногорска, за тепловую энергию и горячую воду составила 1,5 млрд рублей, из них 1 млрд рублей — просроченная задолженность. Юридические лица вовремя не оплатили счета в адрес поставщика тепла порядка 600 млн рублей. Энергетики подчеркнули, что, накапливая многомиллионные долги за энергоресурсы, клиенты ставят под угрозу энергобезопасность области.

По данным региональной прокуратуры, за первый квартал 2017 года число выявленных коррупционных преступлений в Оренбуржье выросло почти на 27% по сравнению с первым кварталом 2016 года. В числе наиболее подверженных коррупционной преступности сфер надзорное ведомство назвало и ЖКХ (3,9% от общего числа зарегистрированных фактов).