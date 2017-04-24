Стокгольм, 24 апреля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. В 2016 году общий объем затрат государств на военные нужды вырос на 0,4% в сравнении с прошлым годом и составил $1686 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Патроны 7,62

Так, по итогам года первое место по объемам затрат на военные нужды заняли США — $611 млрд (рост на 1,7%). На втором месте расположился Китай, который на нужды обороны потратил $215 млрд (рост на 5,4%). В тройке лидеров также оказалась Россия, направившая на военные нужды $69,2 млрд (рост на 5,9%).

В ТОП-5 также входят Саудовская Аравия и Индия.

Эксперты СИПРИ отмечают, что общий показатель мировых расходов за 2016 год составил 2,2% мирового ВВП или $227 на человека.

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