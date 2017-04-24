Киев, 24 апреля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Twitter раскритиковали публикацию Службы безопасности Украины с Лолитой в откровенном платье, сделанную после запрета певицы поехать в страну к больной дочери.

IraNata Лолита Милявская за кулисами шоу «Голос країни»

Певицу Лолиту Милявскую накануне сняли с поезда «Москва — Киев», она ехала к заболевшей дочери. СБУ закрыла ей въезд на Украину сроком на три года.

После этого в Twitter службы появилась фотография, на которой у певицы во время выступления спала лямка платья и обнажилась грудь. Снимок сопровождался подписью: «Удачи!».

В комментариях пользователи назвали такое поведение «серьезной службы у серьезного государства» недопустимым. «Ни вкуса, ни достоинства, ни юмора», — пишут комментаторы.

Также подписчики назвали публикацию циничной и в целом — «троллингом».

Напомним, Лолита Милявская родилась на Украине в 1963 году. В своем Facebook она пояснила, что ее сняли с поезда в Конотопе из-за того, что в 2015 году артистка посещала Керчь (Крым).

Украина до сих пор считает Крым своей территорией, находящейся под «временной оккупацией», и не признает итогов референдума в марте 2014 года о присоединении к России.