Арамиль, Свердловская область, 24 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. На Урале в Арамильском городском округе произошёл пожар на пилораме и в бытовом помещении производственного объекта, в результате которого погибли три человека. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Пожар

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России уточнили, что сообщение о пожаре в посёлке Октябрьский на пилораме расположенной по улице Молодёжной поступило ночью в 01:21 по местному времени. На площади 250 квадратных метров горел гараж и бытовое здание. К 03:40 по местному времени открытое горение было полностью ликвидировано.

В 04:30 сигнал о произошедшем поступил в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» и представители территориального подразделения Следственного комитета. В ходе проверочных мероприятий устанавливаются причины возгорания и все обстоятельства несчастного случая. По одной из версий причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что надзорное ведомство также проводит проверочные мероприятия, в ходе которых будет установлено, соблюдались ли в организации требования противопожарной безопасности, являются ли погибшие работниками пилорамы, а также будет дана оценка соблюдению требованиям законодательства об охране труда.

Напомним, что в Свердловской области крупный пожар на предприятии произошёл также 14 декабря 2016 года. Тогда в городе Реж загорелось здание, в котором собирались и утилизировались боеприпасы. На момент пожара в помещениях предприятия людей не было и никто не пострадал.