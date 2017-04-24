Вашингтон, 24 апреля, 2017, 07:54 — ИА Регнум.

17 апреля: «Питтсбург Пингвинз» обыгрывает «Коламбус» в третьем матче подряд и становится в шаге от выхода в следующую стадию плей-офф

Skitterphoto Хоккей

«Коламбус» выходит через 11 секунд от начала матча, благодаря броску Кэма Аткинсона в дальний угол ворот Марка-Андре Флюри.

После пропущенной шайбы «Питтсбург» уходит в прессинг, и Джейк Гюнцель сравнивает счет в матче.

Шайбы продолжили появляться в воротах, Кэм Аткинсон помогает во второй раз уйти в отрыв «Коламбусу», счет на табло — 2:1 в пользу «БлюДжекетс».

Последним голом первого периода стал бросок Зака Веренски, благодаря которому «Коламбус» повел в счете — 3:1.

Во втором периоде «Питтсбург» отыгрывает две шайбы и сравнивает счет, шайбы забили Брайан Раст и Евгений Малкин. Спустя 10 минут от начала третьего периода на скамейку штрафников отправляется Брэндон Дубински, «Питтсбург» в большинстве. Под самый конец своего большинства «Питтсбургу» удается забросить шайбу в ворота Бобровского (Коламбус), дубль оформляет Джейк Гюнцель. Брэндон Дубински отрабатывает за удаление и забивает гол, тем самым сравнивая счет в матче — 4:4. Игра переходит в овертайм, где хет-трик оформляет все тот же Джейк Гюнцель, «Питтсбург» одерживает победу в третьем матче серии.

18 апреля: «Анахайм Дакс» совершает невероятный камбэк и добывает третью победу в серии!

В течении первых 10 минут «Анахайм» пропускает дважды, за Калгари отличились Шон Манахан и Крис Верстинг. За пять минут до конца периода «Дакс» все-таки отыгрывают одну шайбу. Второй период проходит точно так же, как и первый: Калгари забивают две в течении 10 минут и под конец периода отличаются «Дакс».

Но третий период идет на абсолютно другой ноте: первая половина периода оказывается безголевой, но в течении последующих 10 минут «Анахайм» отыгрывает две шайбы и переводит игру в овертайм, где всё решил 10-й номер «Дакс» и нападающий сборной Канады Кори Перри.

Для «Дакс» эта победа оказывается третьей из трёх сыгранных матчей в серии!

19 апреля: «Сан-Хосе Шаркс» неожиданно для всех разгромили «Эдмонтон» со счетом 7:0

Разгром «Эдмонтона» начался уже на 15-й секунде матча, момент реализовал 8-й номер «Сан-Хосе» Джо Павелски. Спустя ещё 10 минут Логан Кутюр удвоил преимущество «Шаркс» в этом матче. Во 2-м периоде «Шаркс» удалось забросить целых 4 шайбы в ворота «Ойлерз», отличились Патрик Марло, Маркус Сёренсен и вторые шайбы в матче забили Джо Павелски и Логан Кутюр. На протяжении 3-го периода «Шаркс» отличились лишь один раз, гол забил Дэвид Шлэмко. После этого матча счет в серии стал равным 2:2.

20 апреля: «Вашингтон Кэпиталз» идут вперед в тяжелейшем матче с «Торонто Мейпл Лифс»

В первые 4 минуты «Вашингтон» забивает 2 шайбы, благодаря двум нападающим Ти Джею Оши и шестикратному обладателю «Морис Ришар Трофи» Александру Овечкину. Спустя минуту после гола Овечкина «Торонто» отыгрывает одну шайбу. В течение последующих 10 минут периода нападающий «Кэпс» Том Уилсон отличается дважды. Во втором периоде «Торонто» забивают свою вторую шайбу в матче, счет на табло 2:4 в пользу «Кэпиталз». В середине 3-го периода Остон Мэттьюс забрасывает шайбу в ворота «Кэпс», делая счет 3:4. Болельщики «МейплЛифс» надеются на камбэк своей команды, но их мечты разрушает шайба Ти Джея Оши, счет 3:5 в пользу «Вашингтона».

Под конец матча Тайлер Бозак забрасывает шайбу для «Торонто», в надежде сравнять счет «МейплЛифс» несутся вперед, но на пути встает оборона «Кэпиталс», помешавшая им забить гол.

В результате этой победы «Кэпс» сравнивают счет в серии 2:2.

21 апреля: «Сент-Луис Блюз» выходит в полуфинал западной конференции, благодаря четвертой к ряду победе над «Миннесотой»

На 7-й минуте матча российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил гол в ворота «Уайлд» после передачи Джейдена Шварца. Спустя ещё 3 минуты Александр Стин удваивает преимущество «Сент-Луиса» над «Уайлд».

Под завесу периода центральный нападающий «Миннесоты» Райан Сутер отыгрывает одну шайбу для своей команды.

В продолжении всего второго периода команды никак не могли забить друг другу, но под конец Пол Штястны приносит долгожданный гол для «Сент-Луиса», счет 1:3 в пользу «Блюз». В результате третьего периода «Миннесота» отыгрывает 2 шайбы и переводит игру в овертайм, голы забили Микко Койву и Джейсон Цукер соответственно.

Спустя 10 минут напряженной игры в овертайме Магнус Пяаярви приносит победу в матче, а также победу в серии!

22 апреля: «Нью-Йорк Рейнджерс» побеждает в серии «Монреаль Канадиенс»

В результате первого периода связка российских игроков «Монреаля» Емелин — Радулов приносит плоды в виде забитого гола. Матс Цуккарелло оформляет дубль в ворота Кори Прайса, тем самым выводя «Рейнджерс» вперед по итогам 2-го периода.

Точку в матче и в серии поставил нападающий «Рейнджерс» Дерек Степан.