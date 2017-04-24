Барнаул, 24 апреля, 2017, 07:56 — ИА Регнум.

За последние двое суток вода в Оби у Барнаула поднялась на 14 сантиметров, и ее уровень составил 546 сантиметров над нулем водомерного столба. Судя по официальным данным сайта Барнаула, это на 6 сантиметров превышает критическую отметку, но подтоплений жилых домов пока не зафиксировано, передает сегодня, 24 апреля, корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Паводок на Оби

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, подъем воды у Барнаула продолжится еще около суток. На особом контроле находится микрорайон Затон, который практически ежегодно подтапливается водами реки Обь. В городе сосредоточена группировка МЧС России с дополнительной водной техникой. Правительство Алтайского края принимает дополнительные меры защиты жилого сектора от угрозы воды.

Напряженная обстановка складывается на некоторых участках алтайских дорог. По данным КГКУ «Алтайавтодор»,24 апреля продолжает действовать временное ограничение движения по мосту через реку Алей (автодорога Алейск — Безголосово в Алейском районе). Затруднен проезд на 2-м километре трассы Овечкино — Завьялово в Завьяловском районе, 57-м километре дороги Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово. В Чарышском районе ограничили движение для тяжеловозов (автодорога Маяк — Красные Орлы — Чайное на 26-м и 18-м км).

Полностью отсутствует проезд на участке дороги в Солтонском районе. Из-за разлива реки Неня закрыто движение в направлении Акатьево — Сузоп — Новотроицк (проезд только до с. Акатьево) и Ненинка — Новая Ажинка до с. Ажинка. А в Первомайском районе по дороге Фирсово — Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово на участке после 48-го км (после с. Малая Речка) проезд возможен на тяжелой высокопроходимой технике.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край готовится к сильному паводку, интенсивность которого может превзойти наводнение 2014 года. В зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов.