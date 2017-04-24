Белфаст, Великобритания, 24 апреля, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В Великобритании сотрудники полиции обнаружили взрывное устройство у ворот начальной школы, пишет Independent со ссылкой на полицию.

Антитеррор в Британии

По словам представителя полиции Марка Линдси, это было устройство, поражающей силы которого достаточно для убийства. Оно должно было «нанести вред сотрудникам правоохранительных органов».

В течение нескольких часов были эвакуированы жители близлежащих домов. Саперы вывезли устройство для проведения экспертизы.

Напомним, 22 марта Лондоне произошел теракт: террорист по имени Халид Масуд направил автомобиль на группу пешеходов на Вестминстерском мосту.

Затем мужчина напал на полицейских у здания парламента и был ликвидирован сотрудником охраны министра обороны Великобритании. Жертвами теракта стали граждане Великобритании Аиша Фрейд и Кит Палмер (сотрудник полиции), американец Курт Кохран.

24 марта стало известно о том, что в больнице скончался 75-летний мужчина, получивший ранения. В результате теракта пострадали более 20 человек.