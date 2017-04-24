Хабаровск, 24 апреля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Читайте также: Сахалинский «Зоо-Бухенвальд»: племенной скот сжигают и тайно закапывают

tpsdave Корова

31 марта АО «Лермонтовское», арендатор имущественного комплекса банкротного хозяйства «Котиково», отказалось выполнять обязательства по содержанию хозяйства. Конкурсный управляющий обжаловал действия руководства в Арбитражном суде. Уволенные из «Котиково» работники продолжают работать бесплатно, не давая погибнуть несчастным буренкам, сообщило ИА «ДВ-Новости».

Между тем ОАО «Котиково» было создано как государственное унитарное сельхозпредприятие. Хозяйство производит сыр и молоко. Когда дела у предприятия пошли плохо, его, с подачи регионального Минсельхоза, подхватило другое крупное сельскохозяйственное предприятие — АО «Лермонтовское».

Теперь руководство предприятия, объясняя произошедшее, утверждает, что Минсельхоз не выполняет своих обязательств:

«Нам Минсельхоз, когда «втуливал» «Котиково», знал же, что оно банкрот! А когда мы обратились, сказали, что с кормами проблемы, нам сказали — возьмите кредит. Инвестор уже вложил 40 миллионов в это хозяйство!» — сказал директор АО «Лермонтовское» Дмитрий Горячев ИА «Амурмедиа».

В региональном Минсельхозе заявляют, что предприятие «Котиково» — частное, вмешательство в его дела государства ограничено законодательством.

Журналисты хабаровских СМИ объявили сбор средства на спасение умирающих от голода коров. В ситуацию вмешался губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Сейчас коровы не голодают, но ситуация продолжает оставаться напряженной.

Региональные власти ищут нового собственника — торги назначены на 24 апреля. Новому собственнику придется решать серьезные проблемы хозяйства. Первая — обеспечение кормами: к посевной «Котиково» не готовили, сроки сева зерновых скоро закончатся.

Как сообщало ИА REGNUM, падеж племенного скота ранее случился в Сахалинской области, в совхозе Южно-Сахалинский. После вмешательства областного депутата и журналистов региональные власти нашли возможность обеспечить животных кормами.