Барнаул, 24 апреля, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Во дворце культуры Барнаула накануне, 23 апреля, состоялось чествование победителей краевого конкурса «Директор года-2016. Алтайский край». В номинации «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» золотой медалью награжден директор Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компанииИгорь Лузанов. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила пресс-служба Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Светлана Шаповалова ТЭЦ в Барнауле

Известно, что руководителем Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов стал в феврале 2013 года. За эти четыре с лишним года станция неоднократно становилась победителем различных конкурсов, касающихся охраны труда, социальной ответственности. «ТЭЦ-3 также является лидером региона в выработке электрической и тепловой энергии, неоднократно входила в десятку наиболее эффективных генерирующих предприятий России. В 2016 году, в свой юбилейный год, станция установила исторический максимум по производству электроэнергии. За 2016 год ее выработка составила более 2,5 млрд. кВтч, что на 1,4% выше установленного в 2015 году рекорда», — напомнили в СГК.

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Краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» проводится с 2003 года и является престижным и знаковым событием в деловых кругах Алтайского края и Сибирского Федерального округа. Этому способствуют высокие критерии оценки участников, которые не только эффективно развивают бизнес, но и являются социально-ответственными работодателями и налогоплательщиками. В 2017 году награды были вручены в 11 номинациях производственной деятельности.

Как отмечают его организаторы, вручение наград «Директор года» — это показатель устойчивого развития предприятий, возглавляемых настоящими профессионалам своего дела, чья деятельность ведёт к укреплению экономики региона и страны в целом. Заслуженные награды получил 31 руководитель предприятий региона разного профиля.

Напомним, с начала 2017 года на долю электростанций Алтайского филиала СГК пришлось 54,2% общей выработки электроэнергии на территории двух регионов — Алтайского края и республики Алтай. Суммарно ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произвели более 876 млн кВт-ч электроэнергии.